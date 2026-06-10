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Дороги и транспорт Новые велодорожки появятся на улицах Ярославля: где именно

Новые велодорожки появятся на улицах Ярославля: где именно

Рассказали власти

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В Ярославле станет больше велодорожек | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле станет больше велодорожек | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле станет больше велодорожек

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Новые велодорожки должны появиться в Ярославле. Их планируют обустроить на Университетской улице и Промышленном шоссе.

Об этом 10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Он добавил, что в 2026 году разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы Университетской от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского. Сами работы запланированы на 2027 год. Однако на днях в правительстве заявили, что ремонт может начаться раньше благодаря дополнительным средствам на дорожное хозяйство.

Работы по Промышленному шоссе намечены на 2027–2028 годы.

Вопрос о создании велодорожек на других улицах прорабатывается.

Напомним, в Ярославле уже предусмотрено несколько специальных маршрутов для двухколесного транспорта. Велодорожки существуют на Волжской и Которосльной набережных, в парках «Даманский», «Нефтяник», 30-летия Победы, на улице Красноборской.

Как считаете, нужно делать больше велодорожек в Ярославле?

Да, это перспективный вид транспорта
Нет, они только мешают водителям и пешеходам
Затрудняюсь ответить
У меня особое мнение, напишу в комментариях
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Велодорожка
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