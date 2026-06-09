«С учетом обращений жителей»: где в Ярославской области дополнительно отремонтируют дороги

В Ярославской области запланированы новые ремонтиы дорог Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области дополнительно выделят 1,7 млрд рублей на ремонты дорог в городах и округах региона.

«Большую часть запланированных работ выполним уже в этом году, не откладывая их на 2027-й. Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей», — пояснил губернатор Михаил Евраев.

Дополнительные средства потратят, в том числе, и на ремонты дорог, работы на которых собирались начать в 2027 году.

В Ярославле в список попала улица Университетская, ремонт которой давно планировался, но постоянно откладывался.

«Университетскую очень ждем. Надеемся, что ее начнут уже в скором времени. Если не ровняют дорогу, то едем 5км/ч, еле-еле, по жутким ямам, а если ровняют — столб пыли стоит над прогулочными участками детского аллергосада, что дышать и здоровым-то не возможно», — написали жители в комментариях в Telegram-канале губернатора.

По данным, озвученным мэрией в конце 2025 года, ремонт на Университетской планировали начать в 2026 году.

«ГБУ ЯО „Проектный институт“ подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы Университетской от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского (второстепенный проезд), направлена в ГАУ ЯО „Яргосстройэкспертиза“, ведется отработка замечаний. В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене дорожного покрытия проезжей части, устройству тротуаров, ливневой канализации, велодорожки, недостающего наружного освещения, обустройству пешеходных переходов и остановочных комплексов», — сообщили 9 июня в мэрии Ярославля.

Какие дороги отремонтируют на дополнительные средства:

Ярославль

улица Университетская от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.

Рыбинск

улица Гоголя от Волжской Набережной до улицы Карякинской;

улица Бородулина от улицы Крестовой до улицы Карякинской;

улица Рыбинская от Волжского моста до улицы Сакко и Ванцетти;

улица Александровская от улицы Правды до улицы Рыбинской;

улица Правды от Волжского моста до улицы Александровской;

улица Кулибина — от дома № 15 по улице Солнечной до поворота к поликлинике № 2;

дорога возле НПО «Сатурн»;

улица Захарова от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

улица Чкалова от улицы Пушкина до улицы Свободы.

В округах

Борисоглебский — подъезд к стадиону;

Брейтово — первый этап работ на улице Первомайской;

Гаврилов-Ям — улица Кирова.

Даниловский округ — капитальный ремонт моста через реку Лунку;

Любим — территория у автовокзала;

Пречистое — улица Привокзальная;

Рыбинский округ — капремонту дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;

Тутаевский округ — ремонт дороги Ярославль — Рыбинск, у лагеря «Чайка»;

Ярославский округ — подъездная дорога к участкам для многодетных семей в деревне Боровой.

В правительстве напомнили, что в 2025 году на дорожную отрасль региона потратили около 18 млрд рублей, отремонтировали свыше 400 километров дорог и мостов.