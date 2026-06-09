«С учетом обращений жителей»: где в Ярославской области дополнительно отремонтируют дороги

В Ярославской области дополнительно выделят 1,7 млрд рублей на ремонты дорог в городах и округах региона.
«Большую часть запланированных работ выполним уже в этом году, не откладывая их на 2027-й. Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей», — пояснил губернатор Михаил Евраев.
Дополнительные средства потратят, в том числе, и на ремонты дорог, работы на которых собирались начать в 2027 году.
В Ярославле в список попала улица Университетская, ремонт которой давно планировался, но постоянно откладывался.
«Университетскую очень ждем. Надеемся, что ее начнут уже в скором времени. Если не ровняют дорогу, то едем 5км/ч, еле-еле, по жутким ямам, а если ровняют — столб пыли стоит над прогулочными участками детского аллергосада, что дышать и здоровым-то не возможно», — написали жители в комментариях в Telegram-канале губернатора.
По данным, озвученным мэрией в конце 2025 года, ремонт на Университетской планировали начать в 2026 году.
«ГБУ ЯО „Проектный институт“ подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы Университетской от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского (второстепенный проезд), направлена в ГАУ ЯО „Яргосстройэкспертиза“, ведется отработка замечаний. В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене дорожного покрытия проезжей части, устройству тротуаров, ливневой канализации, велодорожки, недостающего наружного освещения, обустройству пешеходных переходов и остановочных комплексов», — сообщили 9 июня в мэрии Ярославля.
Какие дороги отремонтируют на дополнительные средства:
Ярославль
улица Университетская от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.
Рыбинск
улица Гоголя от Волжской Набережной до улицы Карякинской;
улица Бородулина от улицы Крестовой до улицы Карякинской;
улица Рыбинская от Волжского моста до улицы Сакко и Ванцетти;
улица Александровская от улицы Правды до улицы Рыбинской;
улица Правды от Волжского моста до улицы Александровской;
улица Кулибина — от дома № 15 по улице Солнечной до поворота к поликлинике № 2;
дорога возле НПО «Сатурн»;
улица Захарова от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;
улица Чкалова от улицы Пушкина до улицы Свободы.
В округах
Борисоглебский — подъезд к стадиону;
Брейтово — первый этап работ на улице Первомайской;
Гаврилов-Ям — улица Кирова.
Даниловский округ — капитальный ремонт моста через реку Лунку;
Любим — территория у автовокзала;
Пречистое — улица Привокзальная;
Рыбинский округ — капремонту дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;
Тутаевский округ — ремонт дороги Ярославль — Рыбинск, у лагеря «Чайка»;
Ярославский округ — подъездная дорога к участкам для многодетных семей в деревне Боровой.
В правительстве напомнили, что в 2025 году на дорожную отрасль региона потратили около 18 млрд рублей, отремонтировали свыше 400 километров дорог и мостов.