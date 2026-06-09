НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 753мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,26
EUR 85,28
ДТП с туристами — кто перевозчик
Пострадала при атаке дрона
Где отдохнуть этим летом
Что с интернетом?
Как следить за своим самочувствием
Вузы Ярославля в списке лучших
Не хватает бензина?
Выгнали с ЕГЭ
Афиша на неделю
Дороги и транспорт «С учетом обращений жителей»: где в Ярославской области дополнительно отремонтируют дороги

«С учетом обращений жителей»: где в Ярославской области дополнительно отремонтируют дороги

Узнайте список мест

59
В Ярославской области запланированы новые ремонтиы дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области запланированы новые ремонтиы дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области запланированы новые ремонтиы дорог

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области дополнительно выделят 1,7 млрд рублей на ремонты дорог в городах и округах региона.

«Большую часть запланированных работ выполним уже в этом году, не откладывая их на 2027-й. Каждый округ получит дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определяли вместе с главами и с учетом обращений жителей», — пояснил губернатор Михаил Евраев.

Дополнительные средства потратят, в том числе, и на ремонты дорог, работы на которых собирались начать в 2027 году.

В Ярославле в список попала улица Университетская, ремонт которой давно планировался, но постоянно откладывался.

«Университетскую очень ждем. Надеемся, что ее начнут уже в скором времени. Если не ровняют дорогу, то едем 5км/ч, еле-еле, по жутким ямам, а если ровняют — столб пыли стоит над прогулочными участками детского аллергосада, что дышать и здоровым-то не возможно», — написали жители в комментариях в Telegram-канале губернатора.

По данным, озвученным мэрией в конце 2025 года, ремонт на Университетской планировали начать в 2026 году.

Читайте также

«ГБУ ЯО „Проектный институт“ подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы Университетской от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского (второстепенный проезд), направлена в ГАУ ЯО „Яргосстройэкспертиза“, ведется отработка замечаний. В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене дорожного покрытия проезжей части, устройству тротуаров, ливневой канализации, велодорожки, недостающего наружного освещения, обустройству пешеходных переходов и остановочных комплексов», — сообщили 9 июня в мэрии Ярославля.

Какие дороги отремонтируют на дополнительные средства:

Ярославль

  • улица Университетская от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.

Рыбинск

  • улица Гоголя от Волжской Набережной до улицы Карякинской;

  • улица Бородулина от улицы Крестовой до улицы Карякинской;

  • улица Рыбинская от Волжского моста до улицы Сакко и Ванцетти;

  • улица Александровская от улицы Правды до улицы Рыбинской;

  • улица Правды от Волжского моста до улицы Александровской;

  • улица Кулибина — от дома № 15 по улице Солнечной до поворота к поликлинике № 2;

  • дорога возле НПО «Сатурн»;

  • улица Захарова от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

  • улица Чкалова от улицы Пушкина до улицы Свободы.

В округах

  • Борисоглебский — подъезд к стадиону;

  • Брейтово — первый этап работ на улице Первомайской;

  • Гаврилов-Ям — улица Кирова.

  • Даниловский округ — капитальный ремонт моста через реку Лунку;

  • Любим — территория у автовокзала;

  • Пречистое — улица Привокзальная;

  • Рыбинский округ — капремонту дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;

  • Тутаевский округ — ремонт дороги Ярославль — Рыбинск, у лагеря «Чайка»;

  • Ярославский округ — подъездная дорога к участкам для многодетных семей в деревне Боровой.

В правительстве напомнили, что в 2025 году на дорожную отрасль региона потратили около 18 млрд рублей, отремонтировали свыше 400 километров дорог и мостов.

Расскажите, где ещё нужно отремонтировать дороги в Ярославле скорее: напишите нам в MAX, Вконтакте или Telegram. Прикрепляйте фотографии и названия этих мест.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт дороги Ярославль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Рекомендуем