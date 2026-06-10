Стало известно, как изменится улица Чкалова после реконструкции трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей продолжается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля сообщили, как будет организовано движение транспорта по улице Чкалова после реконструкции трамвайных путей. По информации мэрии, сама схема движения не поменяется. Однако вид улицы будет несколько иным. Если раньше трамвайные пути немного возвышались над дорожным полотном, то сейчас этого не будет.

«Планируем, что рельсы будут расположены вровень с дорогой», — рассказал генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин 10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.

Он добавил, что в проекте не предусмотрены ограждения между проезжей частью и трамвайными путями. Для того, чтобы не было хаотичных переездов машин через рельсы, рассматривается вариант нанесения двойной сплошной линии и установки камер видеонаблюдения.

При этом власти города планируют реконструировать и проезжую часть на Чкалова.

«В настоящее время мы подали заявку на разработку проекта капитального ремонта в Проектный институт. Сейчас проводятся изыскательские работы. Планируем получить проект в четвертом квартале. На следующий год при доведении финансирования мы будем его реализовывать», — сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Напомним, работы по замене рельсов на Пятерке в Ярославле начались осенью 2025 года. Мы делали репортаж о том, как жители обходятся без трамваев.

Большая реконструкция трамвайных путей в городе проходит по концессионному соглашению с фирмой «Мовиста Регионы Ярославль» и правительством Ярославской области. Фирма обновляет пути, закупает новые трамваи, капитально ремонтирует путепроводы у Лакокраски и Моторного завода. А также должна будет сдать в работу новый диспетчерский центр на улице Елены Колесовой, шесть новых тяговых подстанций, привезти спецтехнику, необходимую для обслуживания трамвайной инфраструктуры (трактора, машина для обслуживания путей и контактной сети, автомобиль аварийной службы и другую). За всё это Ярославская область заплатит миллиарды рублей, а компания получит все трамвайное хозяйство в управление на 20 лет.