Водителей освободят от платы за парковку, но есть нюанс: новости 8 июня

Водителям не придется мучиться со штрафами, если паркомат сломался или банк не принял оплату Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июня.

Сократят ли рабочую неделю россиян

В России не будет четырехдневной рабочей недели, такую возможность пока исключили. Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, почему такой график работы сейчас не рассматривают.

«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Пока глава Минтруда не видит смысла в новом формате работы.

«То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления я в этом смысла не вижу», — подытожил он.

Каждая седьмая компания готовится к сокращениям

В условиях рекордно низкого уровня безработицы (2,3%), каждая седьмая компания планирует сокращение штата. Подобная ситуация не наблюдалась с 2020 года. Кого чаще всего увольняют, рассказал Владимир Щербаков, генеральный директор и основатель компании Teachbase, на основе проведенного исследования.

В первую очередь сокращения затрагивают специалистов по управлению персоналом, офисных работников среднего звена и высокооплачиваемых сотрудников среднего уровня. При этом сохраняется дефицит кадров в сферах, требующих физической работы и узкоспециализированных технических навыков: квалифицированные рабочие, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, курьеры и персонал складов. Особенно востребованы такие специалисты в промышленности, машиностроении, строительстве и ЖКХ.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», аналитики предупреждают, что молодым сотрудникам без опыта будет сложно найти работу. Также риску увольнения подвергаются работники старше 45 лет, если они не смогут адаптироваться к современным требованиям и освоить новые задачи.

Наиболее устойчивым поколением на рынке труда являются миллениалы, которые проявляют гибкость и быстрее других адаптируются к изменениям.

В школах хотят внедрить особое меню

В начале этого года в школах может появиться гипоаллергенное меню. Подробности об этом виде питания рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года», — сказала Попова.

Сегодня во многих общеобразовательных учреждениях популярно питание по типу шведского стола. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики.

«Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием. Многие школы используют систему шведского стола», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

В стране растет заболеваемость опасными инфекциями

По итогам прошлого года уровень заболеваемости гемофильной инфекцией в России оказался в 19,3 раза выше среднего за предыдущие годы. Специалисты также отметили рост случаев краснухи, кори, гриппа и ряда других инфекционных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, превышение среднего уровня заболеваемости отмечалось по нескольким инфекциям:

краснуха — в 5,6 раза;

корь — в 2,1 раза;

генерализованные формы менингококковой инфекции — в 2,5 раза;

листериоз — в 3,3 раза;

грипп — в 6 раз.

Выше обычного оказались и показатели внебольничной пневмонии, норовирусной инфекции, лихорадки Ку и энтеровирусных (неполио) заболеваний.

Всего за прошлый год в России зафиксировали 35,75 миллиона случаев инфекционных и паразитарных болезней, что на 9,3% меньше по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составил 36,13 миллиона случаев, передает ТАСС.

В Армении подвели итоги парламентских выборов

В Армении подвели итоги парламентских выборов. Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» заняла первое место, но не смогла набрать 50% необходимых для единоличного формирования правительства. По данным ЦИК, ее результат составил 49,81%.

Пашинян заявил о победе своей партии в ночь на понедельник, когда было обработано лишь 10% бюллетеней. Он утверждал, что его политсила получит парламентское большинство и сформирует правительство.

На втором месте по итогам голосования оказался блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, с результатом 23,29%. Третье место занял альянс «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, набравший 9,94%. Партия «Процветающая Армения» смогла получить только 4% голосов.

Представители «Сильной Армении» и «Армении» обвинили власти в нарушениях на выборах. Арам Вардеванян из «Сильной Армении» заявил о случаях, когда в квартире было зарегистрировано несколько человек, а в списке значилось 35. Ишхан Сагателян из партии «Армении» обвинил власти в использовании выборной карусели, запугивании избирателей и попытке повлиять на их волеизъявление.

Выборы прошли в Национальное собрание Армении, состоящее из 101 депутата, избираемых на пять лет. В борьбе за мандаты участвовали 18 политических сил: 16 партий и два блока. Явка на выборах составила 58,97%.

Самолет разбился в Доминикане

В Доминиканской Республике произошла авиакатастрофа. Там самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу и сгорел после падения. На борту находились два человека, они погибли, сообщает Daily Mail.

Лайнер летел из Пуэрто-Рико в город Остин в США. В Доминикане борт останавливался для дозаправки. Однако через несколько минут после взлета экипаж сообщил о вынужденном возвращении из-за технической проблемы. Во время посадки у самолета на взлетно-посадочной полосе оторвались двигатели. После этого судно загорелось.

В связи с инцидентом начато расследование.

Источник: GlobeUpdate / X

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни более 30 человек

У побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение с магнитудой 8,1. Местные сейсмологи из Института вулканологии и сейсмологии предупредили о возможном цунами.

Разрушение здания, момент мощного землетрясения в городе Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Толчки были очень сильными Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Эпицентр землетрясения находился в 51 километре от города Хенераль-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В результате стихии погибло по меньшей мере 32 человека, еще более 130 получили ранения. Были разрушены здания и повреждена инфраструктура. После этого у побережий случилось цунами. Высота волн составила 1 метр.

Кроме того, в это же время у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3. Детали и последствия этих природных явлений уточняются.

Авиаколлапс в аэропорту Сочи

Транспортный коллапс в аэропорту Сочи продолжается третий день. Несколько раз там вводили план «Ковер»: самолеты не принимали и не отправляли. Только за 7 июня ограничения вводились дважды, последние из них были сняты в 22:04.

Из-за этого тысячи пассажиров застряли в ожидании вылета. По словам москвича Клима, его рейс U6 280 должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово еще в 17:15, но из-за коллапса его несколько раз переносили.

«Несколько раз объявляли, что посадка на наш рейс завершена. Но на деле она даже не начиналась. Представитель авиакомпании к нам даже не вышел. Люди стоят в очереди у выхода на посадку, кто-то садится на пол, потому что боится потерять свое место. Те, чей рейс еще не объявляли, располагаются в детских зонах, ресторанах, некоторые лежат на полу», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU Клим.

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По словам читателя MSK1.RU, некоторые пассажиры вынуждены спать на полу в ожидании рейса Источник: читатель MSK1.RU

По информации Росавиации, в ночь с 6 на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. На запасных аэродромах в данный момент находятся 11 воздушных судов. В аэропорту Сочи заявили, что, несмотря на ограничения, с начала суток воздушная гавань отправила 105 рейсов (15,5 тыс. пассажиров) и приняла 108 рейсов (14,5 тыс. пассажиров).

От задержек онлайн-табло горело красным: в Росавиации заявили, что 59 рейсов задерживались более чем на два часа. Авиакомпании корректируют расписание рейсов за счет отмен и переносов.

«Часть рейсов, прибывающих в Сочи, направлены на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после подтверждения возможности перелета», — отметили в «Аэрофлоте».

Пассажиров просят сверяться с данным онлайн-табло и в случае отмены рейса не приезжать в аэропорт.

Правила оплаты парковки хотят изменить

Водителей в России хотят освободить от платы за парковку и им больше не придется мучиться со штрафами, если паркомат сломался или банк не принял оплату. Эту проблему Минтранс РФ предлагает решить постоплатой.

По информации министерства, сейчас способы внесения денег за парковку сильно отличаются от региона к региону. При этом местные власти сами решают, какие альтернативные варианты оплаты предлагать людям. Власти же хотят законодательно закрепить требование, чтобы доступ к таким вариантам был у всех гарантированно.

Если новый законопроект вступит в силу, то в случае, когда автомобилист не смог перевести деньги за парковку по независящим от него обстоятельствам, платить за это время его не обяжут. Речь идет о сбоях в приложении, поломке терминала или проблемах со связью.

Еще документ дает водителям право рассчитаться за пользование уличной парковкой в течение суток после того, как машина была оставлена на месте. Но какие программные решения внедрять для постоплаты и как контролировать поступление средств, в регионах будут решать индивидуально.