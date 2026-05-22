Дороги и транспорт «Не просто ремонтируют, а превращают»: в Ярославской области обновят старейший вокзал

Когда начнутся работы

Проект вокзала в Ростове Великом | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Железнодорожный вокзал в Ростове Великом начнут ремонтировать в конце 2026 года. Причем уже в 2027 году работы планируют завершить.

Такие планы власти обсуждали еще в 2025 году. После встреч Михаила Евраева с министром транспорта России Андреем Никитиным и замглавы РЖД Иваном Колесниченко 18 мая 2026 года к вопросу вернулись вновь.

В 2025 году железнодорожную станцию переименовали в «Ростов Великий».

«В ходе работ отремонтируем фасад, интерьеры и инженерное оборудование с применением современных технологий. Кроме того, обновим платформы и благоустроим территорию вокруг вокзала», — рассказали о благоустройстве в РЖД.

В компании также упомянули, что реконструкция вокзала привязана к 60-летию «Золотого кольца».

️Глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский отметил, что вокзал считается ключевым транспортным узлом. Именно с него туристы начинают знакомство с городом.

«Вокзалы не просто ремонтируют, а превращают в современные общественные пространства с безбарьерной средой и развитой инфраструктурой, что особенно важно для комфорта жителей и гостей города», — дополнил Андрей Шатский.

О сумме средств, которая необходима на ремонт, ответственные пока не сообщают.

Ранее власти рассказали о планах на реконструкцию заброшенного городского театра в Ростове Великом. К концу 2026 года планируется подготовить необходимые документы, а в 2027-м начнут поиски финансирования проекта.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Ростов Великий Железнодорожный вокзал Реконструкция
Гость
1 час
Был вокзал, станет недострой.
