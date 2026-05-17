Сняли ограничения на полеты из аэропорта под Ярославлем. Какие рейсы отменили и задержали

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» сняли ограничения на полеты. Воздушное пространство было закрыто с 16:09 16 мая до 07:26 17 мая.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — объяснил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Из-за закрытого аэропорта в Ярославль 16 мая не смог прилететь самолет из Нарьян-Мара. Рейс № 279 авиакомпании «Руслайн» развернули и направили в другой город. Он должен был приземлиться в Туношне в 16:35, но вместо этого его отправили в Нижний Новгород. Согласно сайту авиакомпании, борт прибыл в аэропорт Стригино в 17:08.

16 мая также был задержан рейс из Казани. Самолет должен был прилететь в Ярославль в 22:40, а вылететь обратно — в 23:20. Ночной рейс Сочи — Ярославль — Сочи отменили. С юга борт должен был прилететь в Ярославль в 00:40 17 мая, но из-за ограничений этого не произошло.