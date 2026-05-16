«Думал, там останусь вместе с машиной»: в мэрии Ярославля объяснились за липкий асфальт

«Смотрите прикол: в Ярославле +20, у нас асфальт расплавился», — разлетелась в соцсетях видеозапись.

В центре Ярославля «поплыл» асфальт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле / Telegram

Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле / Telegram

Днем, 14 мая, на улице Первомайской в Ярославле — от площади Богоявления до Волкова, — дорога неожиданно стала липкой.

«Я думал, я там останусь вместе с машиной, оно липнет жёстко вообще», — поделился с автовладельцами города Антон Хабаров.

«Пришлось потихоньку тащиться там и держаться подальше от других машин», — подтвердила ситуацию Залия в группе «Дороги Ярославля» в Telegram.

В мэрии Ярославля пояснили, что случилось.

«Подрядная организация 8 мая выполняла работы в рамках гарантийных обязательств — заполняла продольные и поперечные трещины битумной мастикой. В процессе работы образовались излишки, которые при воздействии повышенных температур были раскатаны колесами», — объяснили в городской администрации.

Власти добавили, что указали подрядчику на то, чтобы впредь подобного не совершал.

«А также разметка, которая была загрязнена в связи со сложившимися обстоятельствами, будет восстановлена в ближайшее время», — дополнили в пресс-службе мэрии.

Заметили в городе что-то странное? Напишите в редакцию: 76@shkulev.ru, Telegram, MAX.

Анна Ёлкина
главный редактор
17 мая, 05:55
А не надо было муниципальные дорожные службы разгонять! Лентяи!
Гость
16 мая, 19:12
Пустяки, ещё поднимут налоги и следующим летом тоже самое сделают Наверное делали теже кто и парки д он?
Рекомендуем