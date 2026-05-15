В Ярославле на полмесяца поменяют маршруты автобусов. Где и каких

В Ярославле поменяются маршруты автобусов

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на полмесяца — с 15 по 31 мая — поменяются схемы движения автобусов из-за ремонта дороги на улице Марголина во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Улицу Марголина отремонтируют на участке от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе — 729 метров. Работы запланированы с 1 апреля до 31 июля 2026 года. Начать планируют от проспекта Фрунзе.

Изменения коснутся маршрутов № 4, 4А, 56, 79. Они будут ходить следующим образом:

Автобус № 4А «Богоявленская площадь — Поселок Октябрьский»:

  • в прямом направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Техникум радиоэлектроники» проследует по проспекту Фрунзе, улице Попова и Тормозному шоссе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод», включается дополнительная остановка «Проспект Фрунзе»;

  • в обратном направлении между остановками «Техникум радиоэлектроники» и «Улица Индустриальная» автобусы проследуют по Тормозному шоссе, улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод»;

Автобусы № 4 «Улица Ярославская — Ярославль Главный» и № 56 «Поселок Прибрежный — Машприбор»:

  • в прямом направлении между остановочными пунктами «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительная остановка «Проспект Фрунзе»;

  • в обратном направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» автобусы проследуют по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановка «Больница № 2» с Тормозного шоссе переносится на остановку «Больница № 2», расположенную на проспекте Фрунзе.

Автобус № 79 «ТЦ „Аксон“ — Посёлок Куйбышева»:

  • в прямом направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» проследует по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из параметров маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановка «Больница № 2», расположенная на Тормозном шоссе переносится на остановку «Больница № 2», расположенную на проспекте Фрунзе;

  • в обратном направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» автобусы проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительная остановка «Проспект Фрунзе».

Екатерина Лещенкова
