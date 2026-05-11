Тратить на бензин можно меньше: водителям раскрыли рабочие способы экономии на топливе

В дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Наиболее экономичной для большинства современных автомобилей с точки зрения расхода бензина является скорость 70–90 километров в час в дальней поездке. Но есть ряд и других правил, которые следует соблюдать, чтобы реже заезжать на заправку.

«Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей — это 70–90 километров в час на прямой передаче, это прямо „золотой коридор“ экономии. На этих скоростях двигатель крутится в диапазоне 1800–2400 оборотов в минуту, аэродинамика терпима», — поделился эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин.

Кроссовер среднего класса при скорости 90 километров в час на условном маршруте в 200 километров, расходует около 15 литров бензина. При этом цена поездки составит порядка тысячи рублей.

Расход примерно в 21 литр вырастет при скорости 130 километров в час, а стоимость — до 1,4 тысячи рублей. При 150 километрах в час расход составит уже около 26 литров, а стоимость поездки — около 1,75 тысячи рублей.

«При скорости в 150 километров в час по сравнению с 90 километрами в час выигрыш по времени составит 50 минут, а проигрыш в цене — 700 рублей и 11 литров на каждые 200 километров. Соответственно, на маршруте 1000 километров — это уже 55 литров и 3500 рублей разницы», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что после 100 километров в час расход начинает расти заметно, после 120 — резко, а после 140 — лавинообразно. По словам Пачулина, слишком медленная езда тоже не всегда позволяет экономить топливо. К примеру, на скоростях ниже 60 километров в час двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Что еще увеличивает расход топлива

В дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов. Среди них:

груз на крыше;

полный багажник автомобиля;

включенный кондиционер;

открытые окна на высокой скорости;

резкие разгоны и торможения.

Кроме того, быстро бензин может израсходоваться во время поездки с ненакачанными шинами, старыми свечами или при забитом воздушном фильтре.

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