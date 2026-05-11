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Дороги и транспорт Тратить на бензин можно меньше: водителям раскрыли рабочие способы экономии на топливе

Тратить на бензин можно меньше: водителям раскрыли рабочие способы экономии на топливе

Этими полезными привычками часто пренебрегают

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В дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Наиболее экономичной для большинства современных автомобилей с точки зрения расхода бензина является скорость 70–90 километров в час в дальней поездке. Но есть ряд и других правил, которые следует соблюдать, чтобы реже заезжать на заправку.

«Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей — это 70–90 километров в час на прямой передаче, это прямо „золотой коридор“ экономии. На этих скоростях двигатель крутится в диапазоне 1800–2400 оборотов в минуту, аэродинамика терпима», — поделился эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин.

Кроссовер среднего класса при скорости 90 километров в час на условном маршруте в 200 километров, расходует около 15 литров бензина. При этом цена поездки составит порядка тысячи рублей.

Расход примерно в 21 литр вырастет при скорости 130 километров в час, а стоимость — до 1,4 тысячи рублей. При 150 километрах в час расход составит уже около 26 литров, а стоимость поездки — около 1,75 тысячи рублей.

«При скорости в 150 километров в час по сравнению с 90 километрами в час выигрыш по времени составит 50 минут, а проигрыш в цене — 700 рублей и 11 литров на каждые 200 километров. Соответственно, на маршруте 1000 километров — это уже 55 литров и 3500 рублей разницы», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что после 100 километров в час расход начинает расти заметно, после 120 — резко, а после 140 — лавинообразно. По словам Пачулина, слишком медленная езда тоже не всегда позволяет экономить топливо. К примеру, на скоростях ниже 60 километров в час двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Что еще увеличивает расход топлива

В дальней поездке расход топлива увеличивают несколько факторов. Среди них:

  • груз на крыше;

  • полный багажник автомобиля;

  • включенный кондиционер;

  • открытые окна на высокой скорости;

  • резкие разгоны и торможения.

Кроме того, быстро бензин может израсходоваться во время поездки с ненакачанными шинами, старыми свечами или при забитом воздушном фильтре.

Рекомендации на экономии топлива

Эксперт рекомендовал обратить внимание на поддержание постоянной скорости, использование круиз-контроля, планирование обгонов и проверку давления в шинах во время поездок. Эти вещи существенно помогут сэкономить на топливе без ущерба для безопасности.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водитель Бензин Топливо Трасса Дорога АЗС Экономика Экономия
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Комментарии
9
Гость
12 мая, 09:36
Гужевая повозка ест только сено, скрепно и экологично
Гость
11 мая, 20:56
И выбирайте правильную заправку. Как та, на которой я заправляюсь.
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Гость
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