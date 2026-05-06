«Вы подумали о жителях города?»: в Ярославле ищут вандала, испортившего сиденье в «Яавтобусе»

В Ярославле пассажир испортил сиденье в «Яавтобусе» Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.com

Компания-перевозчик «Стартранс» обратилась к пассажиру, испортившему сиденье в салоне автобуса № 17 «ЯШЗ — Посёлок Ивняки». Инцидент произошел 5 мая в районе 17:00.

Как рассказали в «Стартрансе», пассажир разлил краску на сиденье и в салоне автобуса. Судя по опубликованному фото, на одном из сидений расплылось большое белое пятно, присыпанное чем-то похожим на семечки.

«Вопрос: уважаемый, а вы подумали о других жителях города? И почему вы посчитали правильным скрыть это и сбежать с места преступления?», — говорится в посте «Стартранса».

В компании рассказали, что уже обратились в полицию по поводу инцидента. Пассажира просят добровольно выйти на связь и возместить убытки.

Компания «Стартранс» зарегистрирована в 2015 году в Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он также владеет еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс», которая занималась пассажирскими перевозками в Москве. В Ярославле ООО «Стартранс» до настоящего времени обслуживал 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.