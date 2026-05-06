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Дороги и транспорт «Вы подумали о жителях города?»: в Ярославле ищут вандала, испортившего сиденье в «Яавтобусе»

«Вы подумали о жителях города?»: в Ярославле ищут вандала, испортившего сиденье в «Яавтобусе»

Компания-перевозчик обратилась в полицию

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В Ярославле пассажир испортил сиденье в «Яавтобусе» | Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.comВ Ярославле пассажир испортил сиденье в «Яавтобусе» | Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.com

В Ярославле пассажир испортил сиденье в «Яавтобусе»

Источник:

Стартранс в Ярославской области / Vk.com

Компания-перевозчик «Стартранс» обратилась к пассажиру, испортившему сиденье в салоне автобуса № 17 «ЯШЗ — Посёлок Ивняки». Инцидент произошел 5 мая в районе 17:00.

Как рассказали в «Стартрансе», пассажир разлил краску на сиденье и в салоне автобуса. Судя по опубликованному фото, на одном из сидений расплылось большое белое пятно, присыпанное чем-то похожим на семечки.

«Вопрос: уважаемый, а вы подумали о других жителях города? И почему вы посчитали правильным скрыть это и сбежать с места преступления?», — говорится в посте «Стартранса».

В компании рассказали, что уже обратились в полицию по поводу инцидента. Пассажира просят добровольно выйти на связь и возместить убытки.

Компания «Стартранс» зарегистрирована в 2015 году в Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он также владеет еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс», которая занималась пассажирскими перевозками в Москве. В Ярославле ООО «Стартранс» до настоящего времени обслуживал 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.

Напомним, в марте 20-летний парень избил пассажира «Яавтобуса». У пострадавшего оказался сломан нос и вывихнуто плечо.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
46
Гость
7 мая, 19:09
мамаша возместила стоимость разбитой ее ребенком остановки? почему забыли?
Гость
7 мая, 06:59
Вы что, смеётесь: вы подумали о жителях города? У наших граждан есть о чём "более важном" думать! Например, о велопарковках и буфетах в школах!
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Гость
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