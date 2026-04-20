«Вскрыл аварийные краны»: в Ярославле пассажир на ходу влез в автобус. Видео

В Ярославле пассажир влез в движущийся автобус Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Необычную картину увидели жители Ярославля утром 20 апреля на проспекте Авиаторов в Заволжском районе. Там молодой человек вышел на проезжую часть и пытался попасть в движущийся автобус № 84с «Посёлок Куйбышева — Областная больница».

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что парень что-то крутит рядом с дверями автобуса. Он не обращает внимания, когда водитель пытается отъехать. Вместо этого юноша следует за автобусом и продолжает попытки попасть в салон.

Как рассказали очевидцы, в конце концов, у него это вышло.

«Вскрыл аварийные краны для принудительного открывания дверей. Самовольно после этого отодвинул дверь и залез в салон. Автобус находился на третьей полосе. Видимо, водитель решил, что ему пассажиров достаточно и заезжать в карман остановки „Линейная“ он не будет. Но ярославец решил иначе», — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Судя по всему, парень изначально не планировал отступать Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области изложили версию перевозчика. Там пояснили, что автобус остановился на остановке «Улица Линейная» чтобы посадить и высадить пассажиров. Но на остановке в тот момент людей не было.

«В настоящее время устанавливается, откуда появился молодой человек на улично-дорожной сети. Перевозчик планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, расположенных как внутри, так и снаружи транспортного средства. Также по информации перевозчика, молодой человек вскрыл двери движущегося автобуса, вошел в салон и вывел одного из пассажиров из транспортного средства», — уточнили 76.RU в Миндортрансе.

Маршрут № 84С обслуживает ИП А. Х. Намазов.

Из-за этого автобус не смог продолжить рейс, так как двери были выведены из строя. Пассажиров высадили во время остановки на крайней полосе.