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Дороги и транспорт «Вскрыл аварийные краны»: в Ярославле пассажир на ходу влез в автобус. Видео

«Вскрыл аварийные краны»: в Ярославле пассажир на ходу влез в автобус. Видео

В Миндортрансе прокомментировали случившееся

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В Ярославле пассажир влез в движущийся автобус | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле пассажир влез в движущийся автобус | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле пассажир влез в движущийся автобус

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Необычную картину увидели жители Ярославля утром 20 апреля на проспекте Авиаторов в Заволжском районе. Там молодой человек вышел на проезжую часть и пытался попасть в движущийся автобус № 84с «Посёлок Куйбышева — Областная больница».

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что парень что-то крутит рядом с дверями автобуса. Он не обращает внимания, когда водитель пытается отъехать. Вместо этого юноша следует за автобусом и продолжает попытки попасть в салон.

Как рассказали очевидцы, в конце концов, у него это вышло.

«Вскрыл аварийные краны для принудительного открывания дверей. Самовольно после этого отодвинул дверь и залез в салон. Автобус находился на третьей полосе. Видимо, водитель решил, что ему пассажиров достаточно и заезжать в карман остановки „Линейная“ он не будет. Но ярославец решил иначе», — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Судя по всему, парень изначально не планировал отступать

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области изложили версию перевозчика. Там пояснили, что автобус остановился на остановке «Улица Линейная» чтобы посадить и высадить пассажиров. Но на остановке в тот момент людей не было.

«В настоящее время устанавливается, откуда появился молодой человек на улично-дорожной сети. Перевозчик планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, расположенных как внутри, так и снаружи транспортного средства. Также по информации перевозчика, молодой человек вскрыл двери движущегося автобуса, вошел в салон и вывел одного из пассажиров из транспортного средства», — уточнили 76.RU в Миндортрансе.

Маршрут № 84С обслуживает ИП А. Х. Намазов.

Из-за этого автобус не смог продолжить рейс, так как двери были выведены из строя. Пассажиров высадили во время остановки на крайней полосе.

«Компания-перевозчик намерена передать видеозаписи в правоохранительные органы для привлечения молодого человека к административной ответственности за порчу имущества. На данный момент двери автобуса отремонтированы, транспортное средство снова выполняет рейсы по маршруту», — рассказали в Министерстве.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Пассажир Миндортранс
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Комментарии
25
Гость
21 апреля, 17:09
Равнение на индийцев
Гость
21 апреля, 10:25
До тех пор пока другая машина по асфальту не размажет. Всё правильно делает
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Гость
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