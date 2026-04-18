ПДД перепишут из-за электросамокатов: как изменятся правила и что это значит для всех

СИМ хотят распределить по транспортным потокам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России готовят изменения в правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин рассказал, что нововведения разработают к июлю этого года.

«Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему и у Минтранса есть поручение — до 1 июля подготовить возможные варианты изменения ПДД. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля все будет подготовлено», — заявил сенатор в разговоре с ТАСС.

По его словам, основная задача новых мер — распределить СИМ по транспортным потокам. Речь идет о регулировании передвижения на электросамокатах, электровелосипедах, мопедах и моноколесах. К примеру, электровелосипеды должны приоритетно передвигаться по выделенным велодорожкам, а если такие отсутствуют, то по правой полосе дороги вместе с общим потоком.

Еще он добавил, что нужно ввести запрет на движение электровелосипедов в зонах, где много людей. Также Шейкин упоминал, что штрафы за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах хотят поднять.