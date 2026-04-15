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Дороги и транспорт Школьников перевели на дистант: в Ярославской области срочно закрыли на ремонт автомобильный мост

Школьников перевели на дистант: в Ярославской области срочно закрыли на ремонт автомобильный мост

Рассказываем, сколько продлятся работы

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В Ростовском округе мост закрыли на срочный ремонт | Источник: Андрей Шатский / Vk.comВ Ростовском округе мост закрыли на срочный ремонт | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

В Ростовском округе мост закрыли на срочный ремонт

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com

В Ростовском округе Ярославской области закрыли на срочный ремонт Белогостицкий мост. Ограничение на проезд ввели с 6:00 15 апреля до 6:00 17 апреля.

«Для предотвращения возможных аварийных ситуаций компания „Ярдормост“ начинает работы по ремонту опор моста через реку Вёкса», — рассказал глава Ростовского округа Андрей Шатский.

Власти рассказали, что из-за перекрытия моста поменялась схема движения общественного транспорта. На мосту организовали пеший переход.

«Из сёл Лазарцево, Угодичи, Васильково, Мосейцево и других по ходу движения в Ростов Великий будет осуществлен подвоз пассажиров до места проведения работ. На противоположной стороне переправы жителей встретит другой автобус, который доставит их в Ростов Великий. По этой же схеме будет организовано движение общественного транспорта и в обратном направлении», — уточнили в администрации Ростовского округа.

Водителей предупреждают о ремонте моста с помощью информационных щитов | Источник: Андрей Шатский / Vk.comВодителей предупреждают о ремонте моста с помощью информационных щитов | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Водителей предупреждают о ремонте моста с помощью информационных щитов

Источник:

Андрей Шатский / Vk.com

Указано, что общественный транспорт будет ходить по действующему расписанию. Однако из-за ремонта моста возможны задержки рейсов. Также на месте проведения работ выставили информационные щиты. Учеников Белогостицкой школы на два дня перевели на дистанционное обучение.

«Принято решение организовать в детских садах сел Угодичи и Васильково дежурные группы для тех родителей, которые не имеют возможности оставить детей дома. Организовать дежурство кареты „Скорой помощи“. Организовать усиление и дежурство пожарных бригад», — рассказал Андрей Шатский.

Ранее ростовцы пожаловались на разрушающийся мост через железнодорожные пути в поселке Петровское. Мы рассказывали, когда его планируют отремонтировать.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мост Ремонт Ростовский район
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Комментарии
3
Гость
15 апреля, 10:26
А сейчас, на дворе точно не 15 Век?
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Гость
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