НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 741мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили 4 БПЛА
Ремонт дворов — 2027
Собаки гибнут после вакцинации
Гид подготовки к учебному году
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Чем удивит погода
Дороги и транспорт Стали реже ходить: куда пропали электробусы с улиц Ярославля

Стали реже ходить: куда пропали электробусы с улиц Ярославля

Публикуем объяснения властей

2 908
В Ярославле транспорт стал хуже ходить из-за морозов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле транспорт стал хуже ходить из-за морозов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле транспорт стал хуже ходить из-за морозов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле стали реже ходить электробусы. На проблему с электротранспортом обратила внимание жительница города Екатерина. Она написала об этом в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева 3 февраля.

«Прошу обратить внимание на работу 60 маршрута, который ходит с пропуском в расписании. Часто его в положенное время не бывает и нет возможности отследить онлайн», — пожаловалась ярославна.

Комментарий по ситуации дали в мэрии города.

«В условиях аномально низких температур электробусы отсутствуют по причине технической неисправности. Поскольку все электробусы находятся на гарантии, время в ожидании ремонта увеличивается в связи с согласованием рекламационных актов между предприятием и заводом-изготовителем для последующего ремонта», — пояснили в городской администрации.

Сервисная служба завода-изготовителя занимается устранением неисправностей.

Напомним, ранее власти пояснили, почему не работают информационные табло на новых остановках общественного транспорта в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Электробус Жалоба Поломка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
79
Гость
16 февраля, 20:30
Нужно было брать модель электробусов с ночной зарядкой которые заряжается только ночью а днём ездят спокойно либо электробусы троллейбусными штангами есть такая модель которые могут заряжаться от троллейбусных проводов в движении так как у нас пятидесятый шестидесятый электробус часть маршрута проезжают под троллейбусными проводами могли бы от них заряжаться и не надо было никуда ехать для зарядки троллейбусное депо прямо вы заряжались от троллейбусных проводов а эти электробусы вынуждены заезжать в депо чтобы там зарядиться А это всё время а тем более зимой зарядка занимает больше времени вот вам результат
Гость
5 февраля, 11:49
Даже 30 градусов не было ни разу. Наши чудо инженеры опять показывают как не надо делать транспортные средства.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем