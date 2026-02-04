Стали реже ходить: куда пропали электробусы с улиц Ярославля

В Ярославле транспорт стал хуже ходить из-за морозов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле стали реже ходить электробусы. На проблему с электротранспортом обратила внимание жительница города Екатерина. Она написала об этом в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева 3 февраля.

«Прошу обратить внимание на работу 60 маршрута, который ходит с пропуском в расписании. Часто его в положенное время не бывает и нет возможности отследить онлайн», — пожаловалась ярославна.

Комментарий по ситуации дали в мэрии города.

«В условиях аномально низких температур электробусы отсутствуют по причине технической неисправности. Поскольку все электробусы находятся на гарантии, время в ожидании ремонта увеличивается в связи с согласованием рекламационных актов между предприятием и заводом-изготовителем для последующего ремонта», — пояснили в городской администрации.

Сервисная служба завода-изготовителя занимается устранением неисправностей.