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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Компенсирует трамвайное движение: в Ярославле ищут перевозчика для обслуживания автобусного маршрута

Компенсирует трамвайное движение: в Ярославле ищут перевозчика для обслуживания автобусного маршрута

Работы нужно будет выполнять до конца года

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В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти начали поиск перевозчика, который согласится обслуживать автобусный маршрут № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». Работы нужно выполнять с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

Указано, что в рейс должны выходить максимум десять автобусов большого класса. Контракт будет действовать с момента заключения до 3 марта 2027 года.

«Окончание срока действия контракта не влечет прекращение взаимных обязательств сторон по контракту», — говорится в документации.

За работы перевозчику готовы заплатить максимум 57,7 миллиона рублей. Контракт заключат с фирмой, которая во время аукциона согласится выполнить услуги по наиболее низкой стоимости.

Маршрут № 44 в Ярославле отменяли с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили, что его заменит автобус № 94С. Но в конце 2024 года маршрут вернули. Его было решено вновь открыть, чтобы дополнительно обеспечить транспортом жителей Ленинского района на время отмены трамвайного движения из-за ремонта путей.

Ранее власти уже искали перевозчика, который будет работать на этом маршруте с 1 февраля по 31 декабря 2026 года. Но тогда торги признали несостоявшимися. Затем 5,2 миллиона рублей намеревались заплатить перевозчику, который возьмется за обслуживание маршрута с 1 по 28 февраля 2026 года.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Общественный транспорт Госзакупка Контракт
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4 февраля, 06:20
Сначала развалили все автобусные предприятия в Ярославле, а потом начинают искать перевозчика!? Есть ли мозги у чиновников?
Гость
3 февраля, 17:27
Индусов подгонят,там и проблема решится сама собой)
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Гость
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