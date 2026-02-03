Компенсирует трамвайное движение: в Ярославле ищут перевозчика для обслуживания автобусного маршрута

В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти начали поиск перевозчика, который согласится обслуживать автобусный маршрут № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». Работы нужно выполнять с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

Указано, что в рейс должны выходить максимум десять автобусов большого класса. Контракт будет действовать с момента заключения до 3 марта 2027 года.

«Окончание срока действия контракта не влечет прекращение взаимных обязательств сторон по контракту», — говорится в документации.

За работы перевозчику готовы заплатить максимум 57,7 миллиона рублей. Контракт заключат с фирмой, которая во время аукциона согласится выполнить услуги по наиболее низкой стоимости.

Маршрут № 44 в Ярославле отменяли с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили, что его заменит автобус № 94С. Но в конце 2024 года маршрут вернули. Его было решено вновь открыть, чтобы дополнительно обеспечить транспортом жителей Ленинского района на время отмены трамвайного движения из-за ремонта путей.