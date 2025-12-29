НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

1 м/c,

вос.

 739мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Высотка в частном секторе
«Умные решения»
Отказали в компенсации за покраску дома
Как отметить праздники
Подорожает эвакуация машин
Чек-лист важных обследований
Прогноз погоды на Новый год
В Ярославской области построят новый кампус
Дороги и транспорт Готовы заплатить больше 50 млн: в Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут

Готовы заплатить больше 50 млн: в Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут

Что известно о контракте

279
В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти ищут перевозчика, который будет обслуживать автобусный маршрут № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». На сайте «Госзакупок» указано, что за работы с 1 февраля по 31 декабря 2026 года готовы заплатить максимум 50,7 миллиона рублей.

Контракт будет действовать до 3 марта 2026 года. Указано, что обслуживать маршрут должны максимум 10 автобусов большого класса.

«Выполнение сводного расписания отправления транспортных средств из остановочных пунктов в нерабочие праздничные дни осуществляется по выходному дню», — уточняется в документах.

Указано, что торги были признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в аукционе. Вероятно, власти будут проводить торги повторно.

Напомним, маршрут № 44 ранее действовал в Ярославле, но был отменен с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили такое решение заменой на автобус № 94С. Но в конце 2024 года стало известно, что маршрут вернули. Его было решено открыть для дополнительного транспортного обеспечения Ленинского района на период отмены трамвайного движения из-за ремонта трамвайных путей.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в Ярославле вырастет предельный тариф на перевозки в автобусах. Мы объясняли, что это значит.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Перевозчик Госзакупка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
24 минуты
На Труфанова, когда трамвай не ходил, было всего 2 маршрута в город: 1 и 50 (электробус). 70 и 77 идут по Брагино. Населения у нас гораздо больше, но никто и не думал добавить маршрут, увеличить число автобусов. А на Пятерке уже засыпали количеством маршрутов и им все мало.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем