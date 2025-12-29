Готовы заплатить больше 50 млн: в Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут

В Ярославле ищут перевозчика на автобусный маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти ищут перевозчика, который будет обслуживать автобусный маршрут № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». На сайте «Госзакупок» указано, что за работы с 1 февраля по 31 декабря 2026 года готовы заплатить максимум 50,7 миллиона рублей.

Контракт будет действовать до 3 марта 2026 года. Указано, что обслуживать маршрут должны максимум 10 автобусов большого класса.

«Выполнение сводного расписания отправления транспортных средств из остановочных пунктов в нерабочие праздничные дни осуществляется по выходному дню», — уточняется в документах.

Указано, что торги были признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в аукционе. Вероятно, власти будут проводить торги повторно.

Напомним, маршрут № 44 ранее действовал в Ярославле, но был отменен с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили такое решение заменой на автобус № 94С. Но в конце 2024 года стало известно, что маршрут вернули. Его было решено открыть для дополнительного транспортного обеспечения Ленинского района на период отмены трамвайного движения из-за ремонта трамвайных путей.