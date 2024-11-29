В Ярославле пустят новый автобус Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле появится новый автобус № 44. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, где государственное учреждение «Организатор перевозок Ярославской области» ищет транспортную компанию, которая будет выполнять работу.

Из документации следует, что маршрут будет проходить от улицы Автозаводской до Торгового переулка по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина, Октября, Красной площади, улице Ушинского, площади Волкова, улице Комсомольской. В обратном направлении — по улице Первомайской, Красной площади, проспекту Октября, улице Чкалова.

— Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2025 года, — прописано в проекте контракта.

Предполагается, что работать на линии будут автобусы большого класса.

Схема маршрута автобуса № 44 Источник: сайт Госзакупок











За работу власти готовы заплатить перевозчику 37,2 миллиона рублей. Аукцион должен пройти в декабре. Его победителя планируют озвучить 10 декабря.

Вероятно, маршрут хотят открыть для дополнительного транспортного обеспечения Ленинского района на период отмены трамвайного движения из-за ремонта трамвайных путей.

Маршрут № 44 уже действовал в Ярославле, но был отменен с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили такое решение заменой на автобус № 94С.

Напомним, сейчас замена трамвайных рельсов идет в Дзержинском районе Ярославля. Подрядчиком на работах является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение. На время ремонта трамвайные маршруты № 5 и 7 сокращены. Ремонт в Дзержинском районе фирма «Мовиста Регионы Ярославль» обещала закончить до конца 2025 года. А после этого переключится на участок от трамвайного депо до центра и Пятерки.