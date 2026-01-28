Потратят больше 82 млн: власти объявили поиск 35 перевозчиков на месяц работы в Ярославской области

Еще 4,1 миллиона заплатят перевозчику, который будет работать на маршрутах № 504 «Ярославль — Рыбинск», № 536 «Углич — Рыбинск (через Мышкин (переправа))», № 550 «Рыбинск — Ярославль (ЯОКБ)», № 510 «Ярославль (Ярославль Главный) — Демино» и № 210 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Демино».

В рейсы суммарно должны выпускать максимум два автобуса большого класса и восемь среднего класса.