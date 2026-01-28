НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Карточки Потратят больше 82 млн: власти объявили поиск 35 перевозчиков на месяц работы в Ярославской области

Рассказываем, о каких маршрутах идет речь

677
В Ярославской области ищут перевозчиков на автобусные маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ищут перевозчиков на автобусные маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут перевозчиков на автобусные маршруты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали искать перевозчиков, которые будут обслуживать автобусные маршруты в регионе в феврале 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». В общей сумме власти готовы заплатить за эти услуги больше 82 миллионов рублей.

Опубликовано больше 30 лотов, где указано, что перевозки необходимо осуществлять с 1 по 28 февраля 2026 года. Везде указана своя максимальная стоимость контрактов.

Если вас интересует конкретный номер маршрута или муниципальный округ, вы можете воспользоваться поиском с помощью сочетания клавиш CTRL+F.

  1. Закупка № 1
  2. Закупка № 2
  3. Закупка № 3
  4. Закупка № 4
  5. Закупка № 5
  6. Закупка № 6
  7. Закупка № 7
  8. Закупка № 8
  9. Закупка № 9
  10. Закупка № 10
  11. Закупка № 11
  12. Закупка № 12
  13. Закупка № 13
  14. Закупка № 14
  15. Закупка № 15
  16. Закупка № 16
  17. Закупка № 17
  18. Закупка № 18
  19. Закупка № 19
  20. Закупка № 20
  21. Закупка № 21
  22. Закупка № 22
  23. Закупка № 23
  24. Закупка № 24
  25. Закупка № 25
  26. Закупка № 26
  27. Закупка № 27
  28. Закупка № 28
  29. Закупка № 29
  30. Закупка № 30
  31. Закупка № 31
  32. Закупка № 32
  33. Закупка № 33
  34. Закупка № 34
  35. Закупка № 35
1

Закупка № 1

Например, 5,2 миллиона рублей готовы заплатить перевозчику, который возьмется за обслуживание маршрута № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». В рейсы должно выходить максимум 10 автобусов большого класса.

2

Закупка № 2

Чуть больше 5 миллионов заплатят перевозчику за обслуживание междугороднего маршрута № 500 «Рыбинск — Ярославль (Ярославль Главный)». Работать на нем должны максимум шесть автобусов большого класса и четыре — среднего.

3

Закупка № 3

За обслуживание маршрутов № 120 «Борисоглебский — Ростов», № 166 «Ярославль — Ростов», № 177 «Ростов (Улица Добролюбова) — Ярославль», № 232 «Ростов — Гаврилов-Ям» и № 233 «Ярославль — Ростов» перевозчику готовы заплатить 4,7 миллиона рублей.

Суммарно на линии должно выходить четыре автобуса большого класса, 10 автобусов среднего класса, и один автобус маленького класса.

4

Закупка № 4

Еще 4,1 миллиона заплатят перевозчику, который будет работать на маршрутах № 504 «Ярославль — Рыбинск», № 536 «Углич — Рыбинск (через Мышкин (переправа))», № 550 «Рыбинск — Ярославль (ЯОКБ)», № 510 «Ярославль (Ярославль Главный) — Демино» и № 210 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Демино».

В рейсы суммарно должны выпускать максимум два автобуса большого класса и восемь среднего класса.

5

Закупка № 5

3,7 миллиона рублей могут заплатить перевозчику, который в феврале будет осуществлять автобусные перевозки по маршрутам № 101 «Пречистое — Любим», № 357 «Данилов — Пречистое», № 358 «Ярославль — Пречистое», № 507 «Данилов — Ярославль», № 517 «Данилов — Кукобой», № 518 «Ярославль — Кукобой», № 534 «Данилов — Семеновское», № 534К «Данилов — Коза», № 535 «Ярославль — Семеновское», № 536 «Ярославль — Коза», № 537 «Ярославль — Пошехонье».

На маршрутах должны работать семь автобусов большого класса и три автобуса среднего класса.

6

Закупка № 6

За тот же период работы перевозчику готовы заплатить 3,6 миллиона рублей, если он возьмется за обслуживание маршрутов № 111 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Судоверфь», № 130 «Тутаев — Рыбинск (через Дюдьково)», № 151 «Рыбинск — Песочное», № 162 «Рыбинск — Дюдьково». На рейсы суммарно должно выходить 10 автобусов среднего класса.

7

Закупка № 7

Еще 3,6 миллиона предлагают перевозчикам за обслуживание маршрутов № 101А «Некоуз — Мышкин», № 107 «Мышкин — Волга», № 108 «Мышкин — Углич (через Старово)», № 108А «Мышкин — Углич (через Поводнево)», № 500 «Шестихино — Брейтово», № 512 «Ярославль (Ярославль Главный) — Мышкин», № 525 «Брейтово — Ярославль (ЯОКБ)», № 526 «Брейтово — Углич (ЦРБ)».

Для работы потребуется два автобуса большого класса и 11 — среднего.

8

Закупка № 8

Также требуется перевозчик для обслуживания маршрута № 502 «Ярославль — Углич (через Большое Село)». За работы в феврале ему могут заплатить максимум 3,6 миллиона рублей. Нужно будет задействовать пять автобусов большого класса и два среднего.

9

Закупка № 9

Контракт на 3,5 миллиона рублей заключат с компанией, которая будет осуществлять перевозки на маршрутах № 102 «Пошехонье — Семеновское», № 108 «Пошехонье — Гужово», № 505 «Рыбинск — Пошехонье», № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)», № 520 «Пошехонье — Пречистое», № 530 «Пошехонье — Ярославль (через Данилов)», № 530К «Пошехонье — Ярославль».

На рейсы должны выходить максимум два больших автобуса и девять среднего класса.

10

Закупка № 10

Перевозчика также ищут для обслуживания маршрутов № 101 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Каменники», № 150 «Рыбинск — Милюшино», № 152 «Рыбинск — Арефино», № 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)».

За работы в феврале готовы заплатить 3,2 миллиона рублей. Маршруты должны обслуживать девять автобусов среднего класса.

11

Закупка № 11

Контракт на 2,9 миллиона рублей хотят заключить с перевозчиком, который возьмет на себя маршруты № 167 «Гаврилов-Ям — Ярославль (через Шопшу), № 168 „Гаврилов-Ям — Ярославль (через Заячий Холм)“, и № 171 „Ярославль — Сосновый бор“.

Для работы в общей сложности потребуется шесть больших автобусов и два средних.

12

Закупка № 12

Перевозчик требуется для обслуживания маршрутов № 150 «Ярославль — Некрасовское», № 155 «Ярославль — Рождествено» и № 159 «Ярославль — Бурмакино». Максимальная цена контракта — 2,9 миллиона рублей. Перевозчику понадобится использовать пять больших автобусов для работы.

13

Закупка № 13

Контракт планируют заключить также на обслуживание маршрутов № 105 «Рыбинск — Каликино», № 107 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Покров», № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Красная горка», № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Западное кладбище», № 159 «Рыбинск — Мышкин», № 192 «Рыбинск — Тихменево».

За работы заплатят максимум 2,6 миллиона рублей. На маршрутах будут работать пять автобусов большого класса и два среднего.

14

Закупка № 14

В 2,5 миллиона оценили работу в течение месяца на маршрутах № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Октябрьский», № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Гаврилово», № 156 «Рыбинск — Шашково». Для перевозок нужны три больших и три средних автобуса.

15

Закупка № 15

В отдельном лоте опубликована информация о необходимости организации перевозок по муниципальным маршрутам в Тутаевском округе. Максимальная цена контракта — 2,4 миллиона рублей.

В списке есть маршруты № 1 «ЦРБ — Переправа», № 2 «ЦРБ — ТМЗ», № 100 «Тутаев (Центральная) — Тутаев (кинотеатр „Экран“)», № 131 «Тутаев (л/б) — Никольское», № 131У «Тутаев (л/б) — Никольское», № 132 «Тутаев (л/б) — Богдановка», № 134 «Тутаев (л/б) — Великое Село», № 134В «Тутаев (левый берег) — Стояново», № 135 «Тутаев (л/б) — Руновское», № 136 «Тутаев (л/б) — Веригино», № 137 «Тутаев (л/б) — Урдома», № 138 «Тутаев (л/б) — Стояново», № 165Н «Тутаев — Никульское», № 166 «Тутаев — Чёбаково», № 185В «Тутаев (ЦРБ) — Осташево», № 185И «Тутаев — Осташево», № 186М «Тутаев (ТМЗ) — Константиновский», № 186П «Тутаев (ЦРБ) — Константиновский», № 186Ф «Тутаев (ЦРБ) — Константиновский», № 189 «Тутаев (ЦРБ) — Микляиха».

Для обслуживания нужно 12 автобусов среднего класса и два малого класса.

16

Закупка № 16

Работу на маршрутах № 501 «Переславль — Ярославль» и № 524 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Закобякино» оценили в 2,3 миллиона рублей. Потребуется пять больших автобусов и один среднего класса.

17

Закупка № 17

Перевозчик требуется на маршруты № 520 «Любим — Ярославль (через Середу)», № 520К «Любим — Ярославль (КДП „Заволжье“)», № 522 «Любим — Ярославль (через Данилов)». Для работы нужно пять автобусов среднего класса.

Максимальная цена контракта — 2,2 миллиона рублей.

18

Закупка № 18

За работу на автобусных маршрутах № 103 «Ярославль — Больница МПС», № 151 «Ярославль — Якушиха», № 169 «Ярославль (Ярославль Главный) — Варегово» готовы заплатить 2,1 миллиона рублей. Для обслуживания маршрутов нужны четыре автобуса среднего класса.

19

Закупка № 19

Чуть больше 2 миллионов рублей могут заплатить перевозчику за работу на маршрутах № 104 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Фелисово», № 104К «Рыбинск (ж/д вокзал) — Михайловское», № 115 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Коприно», № 158 «Рыбинск — Ларионово», № 179 «Юбилейный — Рыбинск (МКР Кирова)», № 180 «Юбилейный — Рыбинск („Призма“)» и № 221 «Рыбинск (ж/д вокзал) — кладбище „Глушицы“».

Для выпусков в рейс потребуется в общем семь автобусов среднего класса.

20

Закупка № 20

Максимум на 1,9 миллиона рублей заключат контракт на обслуживание маршрутов № 103 «Рыбинск — Чудиново», № 164 «Ярославль (Ярославль Главный) — Большое Село», № 182 «Большое Село — Чудиново», № 516 «Большое Село — Рыбинск». Для работы потребуется семь автобусов среднего класса.

21

Закупка № 21

В 1,8 миллиона рублей оценили обслуживание маршрутов в Борисоглебском округе.

В список вошли автобусы № 1 «Поселок Строителей — Политехнический колледж», № 2 «ПМК-2 — Сырзавод», № 130 «Борисоглебский — Турово», № 138 «Борисоглебский — Титово», № 40 «Борисоглебский — Козино», № 140А «Борисоглебский — Козино», № 141 «Борисоглебский — Погорелка», № 142 «Борисоглебский — Раменье», № 146 «Борисоглебский — Зачатье» и № 146П «Борисоглебский — Зачатье».

Для перевозки пассажиров по этим направлениям понадобится семь автобусов среднего класса.

22

Закупка № 22

Еще 1,8 миллиона рублей готовы заплатить за работу на маршруте № 143 «Ярославль (Ярославль Главный) — Ермолово (ЖК „Зеленый бор“). Будет использовано максимум шесть автобусов среднего класса.

23

Закупка № 23

В 1,7 миллиона оценили перевозку пассажиров на маршрутах № 133 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Ченцы», № 139 «Тутаев (левый берег) — Ченцы», № 161К «Тутаев — Ярославль (ул. Волгоградская)», № 181 «Фоминское — Ярославль (ТРК „Альтаир“)».

Для этих маршрутов требуется 15 автобусов малого класса.

24

Закупка № 24

Еще около 1,7 миллиона рублей готовы заплатить перевозчику за работу на маршрутах № 503 «Ярославль — Углич (через Ростов)», № 509 «Борисоглебский — Углич» и № 524 «Борисоглебский — Ярославль». В рейсы будут выпускать максимум четыре больших автобуса и два средних.

25

Закупка № 25

1,7 миллиона рублей могут заплатить за месяц обслуживания маршрутов № 158 «Тутаев — Ярославль (Ярославль Главный)(через Константиновский)», № 158М «Тутаев — Ярославль (Ярославль Главный) (через Микляиху)», № 158К «Микляиха — Ярославль (Ярославль Главный)», № 165 «Тутаев — Ярославль (Ярославль Главный)(через Никульское)» и № 188 «Тутаев — Ярославль (ЯОКБ)».

В рейсы будут выпускать максимум пять автобусов среднего класса.

26

Закупка № 26

Контракт на 1,6 миллиона рублей могут заключить с перевозчиком, который будет обслуживать маршруты № 128 «Ярославль (Ярославль Главный) — Тутаев (левый берег)» и № 161 «Ярославль (Ярославль Главный) — Тутаев». Для работы потребуется четыре автобуса среднего класса и один малого.

27

Закупка № 27

В 1,6 миллиона рублей оценили потенциальную работу перевозчика в Пошехонском округе. Там нужно обслуживать маршруты № 1 «Ясная Поляна — Высоково», № 1В «Комбинат бытового обслуживания — Высоково», № 1Я «Ясная Поляна — ЦРБ», № 105 «Пошехонье — Андрюшино», № 106 «Пошехонье — Кардинское», № 110 «Пошехонье — Зубарево», № 112 «Пошехонье — Ларионово», № 114 «Пошехонье — Никольское», № 119 «Пошехонье — Зинкино», № 120 «Пошехонье — Спас», № 121 «Пошехонье — Тайбузино», № 122 «Пошехонье — Благодать», № 122Т «Пошехонье — Благодать».

Семь автобусов среднего класса будут курсировать по этим направлениям.

28

Закупка № 28

1,3 миллиона готовы заплатить перевозчику, за работу на маршрутах в Гаврилов-Ямском округе. Речь идет об автобусах № 1 «ГМЗ „Агат“ — Районный суд», № 2 «Автовокзал — Улица Ленина», № 2Б «Автовокзал — Улица Ленина» (через ЦРБ), № 3 «Водозабор — ЦРБ», № 3Ш «Водозабор — ЦРБ», № 101 «Гаврилов-Ям — Осенево», № 101С «Гаврилов-Ям — Осенево», № 102 «Гаврилов-Ям Остров», № 102М «Гаврилов-Ям — Остров», № 103 «Гаврилов-Ям — Лахость», № 104 «Гаврилов-Ям — Милочево», № 105 «Гаврилов-Ям — Головино», № 106 «Гаврилов-Ям — Степанчиково», № 106Ш «Гаврилов-Ям — Степанчиково», № 107 «Гаврилов-Ям — Плещеево», № 108 «Гаврилов-Ям — Плещеево».

В рейсы будет выходить максимум семь автобусов среднего класса.

29

Закупка № 29

Чуть больше 950 тысяч рублей заплатят тому, кто возьмет на себя перевозки в Некоузском округе. Нужно будет обслуживать маршруты № 102 «Волга — Шестихино», № 103 «Шестихино — Новый Некоуз», № 104 «Новый Некоуз — Спас-Ильдь», № 105 «Афонино — Новый Некоуз», № 105К «Парфеньево — Новый Некоуз», № 106 «Мокеиха — Новинское», № 106К «Мокеиха — Октябрь», № 111 «Воскресенское — Шестихино», № 112 «Новый Некоуз — Быково», № 113 «Новинское — Новый Некоуз», № 118 «Родионово — Новый Некоуз», № 119 «Новый Некоуз — Некоуз», № 131 «Воскресенское — Новый Некоуз (ЦРБ)», № 132 «Волга — Новый Некоуз (ЦРБ)», № 133 «Новинское — Новый Некоуз (ЦРБ)», № 135 «Афонино — Новый Некоуз (ЦРБ)», № 135К «Парфеньево — Новый Некоуз (ЦРБ)».

Для обслуживания маршрутов потребуется 5 автобусов среднего класса.

30

Закупка № 30

Также идет поиск перевозчика для обслуживания маршрутов в Первомайском округе. Контракт оценили в 869 тысячи рублей. За эти деньги перевозчик должен взять на себя работу с автобусами № 1 «Улица Любимская, 50Б — Улица Фестивальная, 43», № 112 «Семеновское — Кубье», № 112И «Семеновское — Кубье» (через Ивандино), № 114 «Пречистое — Колкино», № 116 «Пречистое — Семеновское», № 118 «Семеновское — Менчаково», № 118О «Семеновское — Менчаково» (через Оносово), № 118П «Семеновское — Менчаково» (через Паршино), № 508 «Пречистое — Кукобой».

Рейсы будут обслуживать максимум на четырех автобусах среднего класса.

31

Закупка № 31

Чуть больше, чем 741 тысячу рублей власти готовы заплатить за осуществление перевозок в Мышкинском округе. Нужно будет обслуживать маршруты № 1 «Романовка — Гостиница „Волга“, № 109 „Мышкин — Флоровское“, № 109Б „Мышкин — Флоровское“, № 110 „Мышкин — Мартыново“, № 110Б „Мышкин — Мартыново“, № 130 „Мышкин — Морское“, № 130Б „Мышкин — Морское“.

Для перевозок потребуется два автобуса среднего класса и один малого.

32

Закупка № 32

В Некрасовском округе автобусные перевозки в феврале 2026 года могут обойтись чуть больше, чем в 715 тысяч рублей.

Автобусы там курсируют по маршрутам № 101 «Некрасовское — Котлово», № 102 «Некрасовское — Рождествено», № 102К «Некрасовское — Рождествено», № 103 «Некрасовское — Левашово», № 104 «Некрасовское — Коточижовки», № 104С «Некрасовское — Коточижовки», № 105 «Некрасовское — Черная Заводь», № 106 «Некрасовское — Профилакторий „Строитель“», № 107 «Некрасовское — Золотой Колос».

На рейсы будут выпускать два автобуса малого класса.

33

Закупка № 33

Контракт чуть больше, чем на 672 тысячи рублей, могут заключить с перевозчиком, который возьмет на себя обслуживание маршрутов в Любимском округе.

Победитель аукциона должен будет работать на маршрутах № 1 «Любим — Улица Полевая», № 1Б «Любим — Отрадный», № 1О «Любим — Отрадный», № 1П «Любим — Подстанция», № 1К «Любим — Улица Полевая», № 1В «Любим — Вокзал», № 102 «Любим — Воскресенское», № 102Д «Любим — Воскресенское», № 102Р «Любим — Воскресенское», № 103 «Любим — Понизовки», № 103Ф «Любим — Понизовки», № 105 «Любим — Филиппово», № 105К «Любим — Филиппово», № 105О «Любим — Филиппово», № 105С «Любим — Филиппово», № 106 «Любим — Покров», № 106С «Любим — Покров», № 107 «Любим — Кинтаново», № 108 «Любим — Троица».

Для обслуживания рейсов понадобится четыре автобуса среднего класса.

34

Закупка № 34

Оплата обслуживания автобусов в Брейтовском округе может обойтись властям чуть больше, чем в 599 тысяч рублей.

В проекте контракта указаны маршруты № 114 «Брейтово — Ульяниха», № 114С «Брейтово — Соколы», № 115 «Брейтово — Базыки», № 116 «Брейтово — Лискино», № 116Г «Брейтово — Лискино», № 117 «Брейтово — Куфтырево», № 117А «Брейтово — Логинцево».

В рейсы будут выпускать три автобуса среднего класса.

35

Закупка № 35

В 283 с небольшим тысячи рублей оценили услуги перевозчика в Большесельском округе.

По контракту нужно будет заниматься обслуживанием маршрутов № 177 «Большое Село — Ботвино», № 178 «Большое Село — Широканово», № 178Б «Большое Село — Широканово», № 179 «Большое Село — Варегово», № 179М «Большое Село — Варегово», № 180 «Большое Село — Дунилово», № 181 «Большое Село — Высоково», № 181Б «Большое Село — Высоково», № 183 «Большое Село — Гари».

Для выхода в рейс потребуется четыре автобуса среднего класса.

Заявки от потенциальных перевозчиков принимали до 27 января. Победителей аукционов определят 28 января.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перевозчик Автобус Госзакупка Контракт
