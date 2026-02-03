Водители, не нарвитесь на штраф! В Ярославской области установили 25 новых комплексов «Паук»

В Ярославской области установили новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». С помощью этих камер выявляются три вида нарушений, за которые водители могут получить штрафы: соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров и пользование мобильным телефоном за рулем.
17 комплексов установили на разных участках трассы М-8 и Р-132 «Золотое кольцо».
Адреса установки «Пауков»
М-8 «Холмогоры» 292 км 937 м (пешеходный переход);
М-8 «Холмогоры» 199 км 780 м (поселок Песочное);
М-8 «Холмогоры» 162 км 012 м (деревня Перелески);
М-8 «Холмогоры» 128 км 042 м (поворот на д. Поповское);
М-8 «Холмогоры» 149 км 297 м;
М-8 «Холмогоры» 119 км 014 м (н.п. Новое);
М-8 «Холмогоры» 115 км 100 м (деревня Новинцы);
М-8 «Холмогоры» 122 км 600 м (пешеходный переход);
М-8 «Холмогоры» 158 км 015 м (деревня Осурово);
М-8 «Холмогоры» 164 км 580 м (деревня Слободка);
М-8 «Холмогоры» 362 км 125 м (рабочий поселок Пречистое);
М-8 «Холмогоры» 360 км 160 м (деревня Корхово);
М-8 «Холмогоры» 366 км 161 м (деревня Новинькое);
М-8 «Холмогоры» 358 км 460 м (деревня Левинское);
М-8 «Холмогоры» 370 км 910 м (поворот в районе поселка Скалино);
Р-132 «Золотое кольцо» 1529 км 700 м (н.п. Глебово);
Р-132 «Золотое кольцо» 1489 км 500 м (деревня Приречье).
Еще восемь комплексов были установлены на прошлой неделе. Все они расположены на трассе М-8.
М-8 «Холмогоры» 204 км 200 м, (н.п. Ростов Великий, пересечение с Борисоглебским шоссе);
М-8 «Холмогоры» 192 км 085 м, (село Деболовское);
М-8 «Холмогоры» 183 км 375 м, в районе Петровского);
М-8 «Холмогоры», 201 км 607 м (поворот на село Шурскол);
М-8 «Холмогоры», 186 км 650 м (в районе реки Пулохма);
М-8 «Холмогоры», 171 км 410 м (деревни Дертники);
М-8 «Холмогоры», 200 км 869 м;
М-8 «Холмогоры», 206 км 420 м (перекресток).
Ранее мы рассказывали, где еще установлены «Пауки» в Ярославской области, и как они работают.