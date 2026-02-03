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Дороги и транспорт Водители, не нарвитесь на штраф! В Ярославской области установили 25 новых комплексов «Паук»

Водители, не нарвитесь на штраф! В Ярославской области установили 25 новых комплексов «Паук»

Где расположены дорожные камеры

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В Ярославской области установили новые дорожные камеры «Паук» | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области установили новые дорожные камеры «Паук» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили новые дорожные камеры «Паук»

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». С помощью этих камер выявляются три вида нарушений, за которые водители могут получить штрафы: соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров и пользование мобильным телефоном за рулем.

17 комплексов установили на разных участках трассы М-8 и Р-132 «Золотое кольцо».

Адреса установки «Пауков»

  • М-8 «Холмогоры» 292 км 937 м (пешеходный переход);

  • М-8 «Холмогоры» 199 км 780 м (поселок Песочное);

  • М-8 «Холмогоры» 162 км 012 м (деревня Перелески);

  • М-8 «Холмогоры» 128 км 042 м (поворот на д. Поповское);

  • М-8 «Холмогоры» 149 км 297 м;

  • М-8 «Холмогоры» 119 км 014 м (н.п. Новое);

  • М-8 «Холмогоры» 115 км 100 м (деревня Новинцы);

  • М-8 «Холмогоры» 122 км 600 м (пешеходный переход);

  • М-8 «Холмогоры» 158 км 015 м (деревня Осурово);

  • М-8 «Холмогоры» 164 км 580 м (деревня Слободка);

  • М-8 «Холмогоры» 362 км 125 м (рабочий поселок Пречистое);

  • М-8 «Холмогоры» 360 км 160 м (деревня Корхово);

  • М-8 «Холмогоры» 366 км 161 м (деревня Новинькое);

  • М-8 «Холмогоры» 358 км 460 м (деревня Левинское);

  • М-8 «Холмогоры» 370 км 910 м (поворот в районе поселка Скалино);

  • Р-132 «Золотое кольцо» 1529 км 700 м (н.п. Глебово);

  • Р-132 «Золотое кольцо» 1489 км 500 м (деревня Приречье).

Еще восемь комплексов были установлены на прошлой неделе. Все они расположены на трассе М-8.

  • М-8 «Холмогоры» 204 км 200 м, (н.п. Ростов Великий, пересечение с Борисоглебским шоссе);

  • М-8 «Холмогоры» 192 км 085 м, (село Деболовское);

  • М-8 «Холмогоры» 183 км 375 м, в районе Петровского);

  • М-8 «Холмогоры», 201 км 607 м (поворот на село Шурскол);

  • М-8 «Холмогоры», 186 км 650 м (в районе реки Пулохма);

  • М-8 «Холмогоры», 171 км 410 м (деревни Дертники);

  • М-8 «Холмогоры», 200 км 869 м;

  • М-8 «Холмогоры», 206 км 420 м (перекресток).

Ранее мы рассказывали, где еще установлены «Пауки» в Ярославской области, и как они работают.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комплекс Паук Госавтоинспекция Штраф Камера фиксации нарушений ПДД
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Комментарии
24
Гость
5 февраля, 23:11
Почти каждый километр нас смотрит
Гость
3 февраля, 17:26
сидит паук в логове и на всю страну свою паутину раскидывает.
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Гость
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