Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. Где не проехать

Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. Где не проехать

Публикуем данные с карт

Ярославль сковали пробки | Источник: читательница 76.RUЯрославль сковали пробки | Источник: читательница 76.RU

Ярославль сковали пробки

Источник:

читательница 76.RU

Утром 29 января Ярославль сковали многокилометровые пробки. Транспортные заторы образовались в разных районах города. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 09:00, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов.

Пробка образовалась на Московском проспекте — от ТРК «Вернисаж» до перекрестка с улицей Калинина. Движение затруднено на улице Гагарина. Жители города отмечают, что в среднем ряду произошло ДТП. Пробка в сторону центра собирается от перекрестка Суздальского шоссе с улицей Слепнёва.

На Московском проспекте также пробка на участке от автовокзала до Выемки. Движение стоит и на проспекте Фрунзе. Кроме того, затор наблюдается на Тормозном шоссе.

Образовалась пробка на Суздалке в сторону центра | Источник: читательница 76.RUОбразовалась пробка на Суздалке в сторону центра | Источник: читательница 76.RU

Образовалась пробка на Суздалке в сторону центра

Источник:

читательница 76.RU

В центре транспортный затор фиксируется на Большой Октябрьской, проспекте Толбухина, а также частично на улицах Чехова и Свердлова.

В Заволжском районе стоит проспект Авиаторов и улица Дачная. На карте эти дороги отмечены бордовым цветом.

В Дзержинском районе пробка образовалась на Промышленном шоссе. Согласно данным карт, недалеко от ТЦ «Космос» в первом ряду встал троллейбус. Небольшой затор фиксируется на Ленинградском проспекте — там в среднем ряду произошло ДТП.

Как вы сегодня добирались до работы/учебы?

Стоял(-а) в пробках
Всё еще еду
Доехал(-а) быстро
Напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
Гость
40 минут
В прошлом году прикольная зима была, почти без снега и тепло. Эх, скорее бы глобальное потепление, чтобы в Ярославле климат как в Сочи.
Гость
32 минуты
Ну, я стараюсь быть оптимистом! Надеюсь на март)) что теплый будет и хоть растает все к чертям собачим. И не к концу марта, а хотя бы к середине.
