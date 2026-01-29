Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. Где не проехать

Ярославль сковали пробки Источник: читательница 76.RU

Утром 29 января Ярославль сковали многокилометровые пробки. Транспортные заторы образовались в разных районах города. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 09:00, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов.

Пробка образовалась на Московском проспекте — от ТРК «Вернисаж» до перекрестка с улицей Калинина. Движение затруднено на улице Гагарина. Жители города отмечают, что в среднем ряду произошло ДТП. Пробка в сторону центра собирается от перекрестка Суздальского шоссе с улицей Слепнёва.

На Московском проспекте также пробка на участке от автовокзала до Выемки. Движение стоит и на проспекте Фрунзе. Кроме того, затор наблюдается на Тормозном шоссе.

Образовалась пробка на Суздалке в сторону центра Источник: читательница 76.RU

В центре транспортный затор фиксируется на Большой Октябрьской, проспекте Толбухина, а также частично на улицах Чехова и Свердлова.

В Заволжском районе стоит проспект Авиаторов и улица Дачная. На карте эти дороги отмечены бордовым цветом.

В Дзержинском районе пробка образовалась на Промышленном шоссе. Согласно данным карт, недалеко от ТЦ «Космос» в первом ряду встал троллейбус. Небольшой затор фиксируется на Ленинградском проспекте — там в среднем ряду произошло ДТП.