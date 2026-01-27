«Ехали почти час»: районы Ярославля после снегопада сковали пробки

Утром 27 января после снегопада Фрунзенский район Ярославля сковали пробки. В сервисе «Яндекс.Карты» Тормозное, Суздальское шоссе, проспекты Фрунзе и Московский, улица Калинина обозначены красным цветом. В целом по городу заторам присвоен уровень 8 баллов.
«От Калинина по Суздальскому шоссе до Выемки ехали почти час. Автобусы тоже в пробке. На остановках толпы людей, которые не могут дождаться транспорта», — пожаловалась жительница Фрунзенского района.
При этом аварий в городе немного.
«Сообщений о каких-либо серьезных ДТП в городе не поступало», — уточнили в ярославской полиции.
Затор на улице Калинина отчасти возник из-за уборочной техники, которая чистит проезжую часть.
Кроме того, ярославцы сообщили о фуре, припаркованной в районе ЯЭРЗ.
«Там „бутылочное горлышко“. А эта фура занимает целую полосу», — жалуются водители.
Также пробка растянулась на проспекте Авиаторов в Заволжском районе.
«Все едут медленно. Но лучше, чем пешеходам, там вообще нет дорожек — одни направления», — оценили ситуацию в Заволжском районе в соцсетях.
А вы как добрались утром до работы?