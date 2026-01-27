НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт «Ехали почти час»: районы Ярославля после снегопада сковали пробки

«Ехали почти час»: районы Ярославля после снегопада сковали пробки

Какова обстановка на дорогах

662
Фрунзенский район увяз в пробках утром 27 января | Источник: читатель 76.RUФрунзенский район увяз в пробках утром 27 января | Источник: читатель 76.RU

Фрунзенский район увяз в пробках утром 27 января

Источник:

читатель 76.RU

Утром 27 января после снегопада Фрунзенский район Ярославля сковали пробки. В сервисе «Яндекс.Карты» Тормозное, Суздальское шоссе, проспекты Фрунзе и Московский, улица Калинина обозначены красным цветом. В целом по городу заторам присвоен уровень 8 баллов.

«От Калинина по Суздальскому шоссе до Выемки ехали почти час. Автобусы тоже в пробке. На остановках толпы людей, которые не могут дождаться транспорта», — пожаловалась жительница Фрунзенского района.

Люди на остановках не могли дождаться автобусов | Источник: читатель 76.RUЛюди на остановках не могли дождаться автобусов | Источник: читатель 76.RU

Люди на остановках не могли дождаться автобусов

Источник:

читатель 76.RU

При этом аварий в городе немного.

«Сообщений о каких-либо серьезных ДТП в городе не поступало», — уточнили в ярославской полиции.

Затор на улице Калинина отчасти возник из-за уборочной техники, которая чистит проезжую часть.

Дороги чистят, но из-за техники труднее проехать | Источник: читатель 76.RUДороги чистят, но из-за техники труднее проехать | Источник: читатель 76.RU

Дороги чистят, но из-за техники труднее проехать

Источник:

читатель 76.RU

Кроме того, ярославцы сообщили о фуре, припаркованной в районе ЯЭРЗ.

«Там „бутылочное горлышко“. А эта фура занимает целую полосу», — жалуются водители.

Припаркованная фура мешает движению | Источник: читатель 76.RUПрипаркованная фура мешает движению | Источник: читатель 76.RU

Припаркованная фура мешает движению

Источник:

читатель 76.RU

Также пробка растянулась на проспекте Авиаторов в Заволжском районе.

«Все едут медленно. Но лучше, чем пешеходам, там вообще нет дорожек — одни направления», — оценили ситуацию в Заволжском районе в соцсетях.

А вы как добрались утром до работы?

Без проблем
Были пробки
Не пришлось никуда ехать
Комментарии
6
Гость
16 минут
Сугробы, нечищенные тротуары, стояние по часу на остановках - это у нас, как часть зимней романтики. Главное не заболеть - в поликлинику не попасть
Гость
14 минут
Все дорожки засыпаны снегом, ни одной снегоуборочной машины не попалось. Единственное расчищенное место это у музея боевой славы, все остальное утопает в снегу. Позор такой уборке. Еще вчера с утра начали говорить про снегопад, неужели нельзя было ночью или рано утром выпустить технику расчистить тротуары.
Читать все комментарии
Гость
