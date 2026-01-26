НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Массовый сбой у авиакомпаний, задержка и отмена рейсов. Как работает ярославский аэропорт

Массовый сбой у авиакомпаний, задержка и отмена рейсов. Как работает ярославский аэропорт

Публикуем данные Министерства дорожного хозяйства и транспорта

196
В России случился массовый технический сбой у авиакомпаний | Источник: Елена Вахрушева

В России случился массовый технический сбой у авиакомпаний

Источник:

Елена Вахрушева

Днем 26 января 2026 года крупные российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind — объявили о масштабном техническом сбое, затронувшем ключевые системы обслуживания пассажиров. Как объяснили в Росавиации, инцидент был связан с глобальной неполадкой в работе системы бронирования и продажи авиабилетов Leonardo.

Leonardo — российская система бронирования авиабилетов. Она была запущена в 2022 году с целью импортозамещения.

К 17:50 26 января в Росавиации заявили, что работу системы Leonardo восстановили. Тем не менее сбой повлиял на расписание вылетов и прилетов авиакомпаний. По данным MSK1.RU, зафиксирована отмена некоторых рейсов.



Редакция 76.RU уточнила в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, коснулся ли массовый сбой работы аэропорта в Туношне.

«Нет, задержек и отмен не было», — уточнили нашему порталу в Минтрансе.

Согласно данным сайта ярославского аэропорта, на 26 января запланирован один ночной рейс — в 22:35 в Казань авиакомпании «ЮВТ Аэро». 27 января в 19:00 запланирован прилет борта из Санкт-Петербурга, а в 19:45 самолет отправится из Ярославля в Северную столицу.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
