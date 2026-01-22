Грузовой перевал. Владельцы товаров по всей стране становятся заложниками разборок терпящих бедствие автотранспортных компаний

Владельцы товаров по всей стране становятся заложниками разборок терпящих бедствие автотранспортных компаний Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Даже договор на перевозку товаров не всегда является гарантией, что ты получишь свой груз. Транспортная компания может задействовать стороннего перевозчика и не расплатиться с ним, и тогда тот завезет фуру на свою парковку и будет ждать, пока ему отдадут деньги. И тогда собственники вынуждены идти по всем кругам судебного ада, где должны доказать, что купленное ими имущество действительно им принадлежит, готовиться к проверкам под лупой каждой накладной и счета. Именно в таком положении оказались иркутские предприниматели, которые остались и без денег, и без товара на фоне финансового спора двух перевозчиков. В ситуации разбирались наши коллеги из IRCITY.RU.

Кризис на рынке

Рынок автоперевозок в глубоком кризисе. Объемы падают, ставки фрахта ниже себестоимости, некоторые игроки идут на демпинг, лишь бы расплатиться по лизингу, а сами лизинговые компании вынуждены забирать фуры тысячами за долги и уже не знают, куда их девать.

На этом фоне, конечно, риски грузовладельцев резко вырастают. Стать заложником разборок между перевозчиками может сейчас любой. Будучи даже далеким от рынка перевозок, внезапно для себя окажешься крайним в таких спорах, вызванных кризисом неплатежей.

И самое неприятное, что по факту никакой реальной защиты от такой экспроприации владельцам товаров государство не гарантирует. Просто прийти и забрать свой груз никто не даст: право сильного оказывается на стороне перевозчиков. А государство в лице полиции предпочитает не вмешиваться в такие споры и гнать предпринимателей в суды, которые растягиваются на месяцы.

Одна из таких историй приключилась с иркутскими предпринимателями, заказавшими у московской транспортной компании «Трансгарант» перевозку товара в фуре из столицы к себе в Иркутск. В итоге товары на миллионы рублей оказались на стоянке в Татарстане, и, чтобы получить их, приходится идти в суд и полицию. Для перевозчика, взявшего груз в заложники, это всё может обернуться разбирательствами за самоуправство, а при определенных условиях — за присвоение чужого имущества.

Ваш груз пока побудет у нас

В июне 2025 года иркутские компании «Канцлидер», «Гермес», «Turkov Иркутск» и еще около семидесяти других компаний, не связанных друг с другом и работающих в разных сферах, заказали перевозку своих грузов у их постоянного московского партнера — ТК «Трансгарант» — из Москвы в Иркутск. Представители указанных компаний отмечают, что давно работали именно с этим перевозчиком, никаких проблем раньше с ним не возникало, а грузы доставлялись за неделю и точно в срок. Но в этот раз всё пошло не по плану: груз не пришел.

В ответ на вопросы предпринимателей, где груз, «Трансгарант» сначала сообщал, что фура задержалась из-за ремонта, а водитель не выходит на связь. Но позже признались: фуру в Татарстане задержала некая транспортная компания «Дио Логистик», которая оказалась партнером «Трансгаранта» и у которой тот нанял для перевозки иркутского груза машину и фуру.

Как оказалось, «Трансгарант» был должен «Дио Логистик» по взаиморасчетам сумму около 5 миллионов рублей. Из-за того, что эти две компании не договорились между собой о выплате долга, «Дио Логистик» просто задержал товары, погруженные иркутянами в машину «Трансгаранта», но нанятую, как оказалось, у «Дио Логистик», для решения проблемы с долгом.

Иркутские предприниматели отмечают, что не знали о существовании субподрядчика и тем более не имеют отношения к долгам «Трансгаранта». Все счета на перевозку своих грузов были оплачены ими в срок.

Что имеется по данному случаю на настоящий момент:

татарстанский перевозчик «Дио Логистик» задержал товар, который принадлежит сторонним юридическим лицам, а не компании-должнику;

груз удерживается с середины июня по сей день на территории «Дио Логистик»;

неизвестно, в каком состоянии находится груз, находится ли он в фуре, охраняется ли фура и есть ли груз в наличии;

обращения в полицию и суд не дали до сих пор результатов. Владельцев груза не допускают к осмотру своего груза, груз не возвращают собственникам, нет даже точной информации о его местонахождении на данный момент;

всего в фуре, по данным иркутских компаний, находится груз более 70 фирм на сумму около 20 миллионов рублей.

Представитель «Трансгаранта» в ответ на просьбу о комментарии попросил написать письменный запрос. Представитель «Дио Логистик» заявил, что занят, по телефону общаться не будет, и предложил писать на электронную почту фирмы.

Опрошенные юристы, занимающиеся транспортными спорами, однозначно считают: это незаконно. По их мнению, тут может быть состав ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Эта уголовная статья довольно «вегетарианская», которая, как правило, наказывается штрафом. Но если окажется, что какая-то часть груза пропала, это уже полноценная ст. 158 «Кража». Больше 1 миллиона рублей — это уже особо крупный размер, то есть до 10 лет лишения свободы.

Нередкая история

Владимир Матягин, глава национальной ассоциации грузового автотранспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» и член общественного совета при Ространснадзоре как профильный лоббист конкретно автовладельцев говорит, что по-человечески понимает казанцев.

«Ситуация сейчас на рынке такая, что водителям постоянно норовят то вообще не заплатить, то заплатить „когда-нибудь потом“, то придумывают какие-то косяки, чтобы снизить размер выплаты, — констатирует Владимир Матягин. — По сути, единственный их козырь и хоть какая-то надежда гарантированно получить деньги — это чужой груз в принадлежащей им фуре».

Иркутяне возмущены таким комментарием Владимира Матягина. «Как это понимать? Игнорировать священное право собственности владельцев груза, игнорировать их интересы, их обязательства перед своими клиентами? И какие это дает гарантии, на что они расcчитывают?» — говорит генеральный директор «Гермес» Наталья Середина.

Попытки перевозчика взять в заложники груз — практика распространенная. В российских судах десятки подобных дел за последние годы. Каждый такой случай — это история о кризисе доверия в отрасли. Владельцы автопарков всё меньше верят гарантийным письмам от заказчиков и уж тем более обещаниям. Даже многолетняя история беспроблемных отношений больше не является залогом того, что тебя не «шваркнут».

Судебная практика включает десятки аналогичных случаев по всей стране. Как правило, она подтверждает, что собственники груза ни при чем в спорах между транспортными организациями и, если у владельцев груза нет долгов ни перед кем из сторон, имущество должно быть им возвращено.

Идеальный шторм на рынке

Падение деловой активности (в Центробанке это называют «охлаждением экономики») привело к существенному падению спроса на перевозки. Рецепт тут простой: дорогие кредиты означают замедление инвестпроектов, а значит, откладываются стройки. К ним не надо подвозить стройматериалы, а на заводы по их изготовлению — сырье. Или так: из-за падения потребительского спроса розничные сети сокращают торговые матрицы, по их магазинам надо развозить меньше разнообразных товаров. Соответственно, и между фабриками, сельхозпроизводителями и складами перевозки падают пропорционально.

В то же время на рынке с предыдущего, посткоронавирусного производственного и потребительского бума скопилось огромное количество участников рынка перевозок. Все они на «высоком цикле» набрали в лизинг грузовой техники и теперь расплачиваются за нее. Но заказов всё меньше, и, чтобы техника не простаивала, владельцы соглашаются на чуть меньшие ставки, чем они рассчитывали. Как рассказывает Владимир Матягин, таким образом ставки на рынке падали больше года и к лету 2025 года оказались в районе 60 рублей за километр.

К этой проблеме добавились и конкуренты — водители из Средней Азии, Закавказья и даже Китая. Машины им обходятся дешевле (в них нет утильсбора), топливом они у себя заправляются более дешевым, а обязательные для россиян сборы вроде «Платона» многие из них также обходят стороной. Равно как и штрафы за перевес и другие нарушения. За счет всего этого «залетные» дальнобойщики имеют возможность еще сильнее сбивать цену.

Получаемые за рейсы деньги — после выплаты лизинга — российские водители тут же полностью тратят на солярку и минимальный ремонт. Свободных денег в обороте практически нет.

И вот на этом фоне татарстанская «Дио Логистик» принимает решение, что груз, который она везет из Москвы в Иркутск по заказу «Трансгаранта», нужно взять в заложники и потребовать вернуть уже заработанные по предыдущим заказам почти 5 миллионов рублей.

Спор хозяйствующих субъектов

После нескольких попыток договориться с татарстанским перевозчиком о возврате своего груза иркутские компании решили идти в суд и полицию.

Первым стал «Гермес» — у него в злополучной фуре застряло компьютерное оборудование, которое закупалось для выполнения госконтрактов. Разбирательства об изъятии имущества компании в Татарстане начались в конце сентября — начале октября. Суд отказал в осмотре фуры, о котором просил «Гермес», чтобы убедиться, что товар действительно находится в ней, заседания несколько раз переносились и длятся уже 4 месяца, решения пока нет.

«Гермес» оценивает ущерб от задержания фуры почти в миллион рублей без учета процентов по кредиту, которые были взяты для покупки техники, расходов на юристов, а также ущерба репутации компании: из-за задержки был разорван один из контрактов на поставку оборудования.

«Канцлидер» и Turkov подали иски в ноябре и декабре, первые заседания прошли 19 января. Как рассказали представители компаний, на них татарский перевозчик «Дио Логистик» снова подтвердил, что фура находится у них, а также заявил, что уверен в том, что это груз московских партнеров, а не иркутских предпринимателей, которые еще должны доказать, что имеют к нему отношение. Заседания по этим делам перенесены на февраль и март.

«Гермес» и Turkov подавали заявления в полицию Татарстана, так как считают, что действия татарстанского перевозчика можно расценивать как самоуправство или присвоение чужого имущества. В полиции в ноябре «Гермесу» подтвердили, что получили заявления, но никаких ответов с тех пор не было, также не дано отказа в возбуждении уголовного дела. Компании Turkov прислали письмо, в котором сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого иркутяне написали жалобу в прокуратуру республики, но до сих пор не получили никакого ответа на нее, хотя сроки уже вышли.

Компания «Канцлидер» написала заявление в полицию Иркутской области. В возбуждении уголовного дело было отказано. В МВД сослались на то, что спор носит имущественный характер, должен быть рассмотрен в гражданско-правовом порядке, а признаков преступления по статье о присвоении имущества или о мошенничестве в действиях перевозчика и его партнера нет.

Пока иркутские предприниматели пытаются доказать в судах, что их имущество принадлежит им, Арбитражный суд Татарстана фуры в рамках спора между московским и казанским перевозчиками о возврате почти 5 миллионов рублей указал, что кредитор вправе удерживать имущество должника до выплаты долга. Теперь иркутские компании опасаются, что груз, принадлежащий им, может быть продан в рамках исполнительного производства. «Гермес» подал апелляцию на это решение.

В ловушку может попасть любой

В аналогичную историю сейчас может попасть любой российский предприниматель, заказывающий перевозку своих товаров даже у самого проверенного и доверенного транспортного партнера. Сейчас на рынке ситуация такая, что попытка сэкономить может обернуться куда большими потерями. Эксперты советуют как минимум убедиться в том, что у транспортной компании, с которой вы подписываете договор, действительно в собственности есть собственный автопарк, ну и очень внимательно подходить к юридическим формальностям.

На примере проблем с грузом иркутян и действиями «Дио Логистик» следует сказать, что проблема носит системный характер и на федеральном уровне может привести к множеству судебных разбирательств, недоверию к перевозчикам грузов, множественным нарушениям государственных контрактов и других обязательств владельцев грузов, коллапсу и банкротству грузоперевозчиков.