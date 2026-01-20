НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Платные парковки «Странно за это деньги брать»: в Ярославле предложили отменить плату за парковки в снегопады

«Странно за это деньги брать»: в Ярославле предложили отменить плату за парковки в снегопады

Что ответили власти

621
В Ярославле даже платные парковки не всегда оперативно расчищаются от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле даже платные парковки не всегда оперативно расчищаются от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле даже платные парковки не всегда оперативно расчищаются от снега

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле предложили не брать деньги за нечищеные платные парковки. С инициативой 20 января на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог выступил депутат Руслан Полкуев.

«Когда идет снегопад, на платную парковку не заехать. Если парковка не убрана, она должна становиться бесплатной. Человек должен платить за парковочное место, когда он выходит из машины и вступает либо на асфальт, либо на очищенную парковку. А когда он встает в сугроб по колено, странно за это деньги брать», — заявил он.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев признал, что проблема нечищеных парковок, действительно, возникла в снегопады. Но несмотря на это, рассматривать вопрос о том, чтобы сделать стоянку в это время бесплатной, не планируют.

«Сейчас прорабатывается вопрос о выделении отдельных бригад на работу в зоне платного парковочного пространства либо выделении дополнительного финансирования в рамках тех доходов, которые поступают нам от платных парковок, чтобы усилить работу по содержанию. Приоритет будет на усиленную уборку. Если там сугробы, то жители бесплатно тоже не смогли бы воспользоваться», — пояснил Дмитрий Сергеев.

На тему высказался также заместитель председателя ярославской думы Дмитрий Волончунас. Он отметил, что расчисткой парковок должна заниматься организация, которая за них отвечает. А это ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Напомним, вал жалоб ярославцев на нечищеные платные парковки пришелся на начало января 2026 года.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
