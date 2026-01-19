И расписание тоже: в Ярославле изменится место остановки популярного поезда в столицу

Изменится расписание поезда Кострома — Москва, следующего через Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поезд № 147/148 Кострома — Москва с 29 марта будет делать остановку на станции «Ярославль-Главный». Состав больше не будет заезжать на Московский вокзал. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

Также изменится расписание поезда. Состав будет отбывать из Костромы в 23:00, прибывать в Ярославль в 1:00, отправляться из Ярославля в 1:50 и прибывать в Москву в 6:10.

Из столицы поезд будет отправляться в 22:40, прибытие в Ярославль — в 2:35. Отправление из Ярославля в 3:25, прибытие в Кострому — в 5:25.

«Обращаем внимание, что поезд будет останавливаться в Александрове с 30 марта. Двухминутная стоянка назначена по пути из Костромы в 3:56–3:58, по пути из Москвы в 0:28–0:30», — рассказали в пресс-службе «СЖД».

В компании уточнили, что узнать всю информацию о поезде и купить билеты можно с помощью официального сайта ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах дальнего следования.