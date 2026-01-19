НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Пассажиры начнут летать на старых самолетах: авиакомпании реконструируют законсервированные остатки

Пассажиры начнут летать на старых самолетах: авиакомпании реконструируют законсервированные остатки

В списке 12 лайнеров

275
Возраст самолетов, которые хотят восстановить для перелетов, до 30 лет | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUВозраст самолетов, которые хотят восстановить для перелетов, до 30 лет | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Возраст самолетов, которые хотят восстановить для перелетов, до 30 лет

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В этом году российские авиакомпании начнут возвращать в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых бортах. Рассказываем, зачем это нужно, в материале.

«Программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации продлена до 2027 года. Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в отрасли.

Кроме того, на маршруты планируют возвратить несколько двухпалубных Boeing 747, которые находились на хранении с периода пандемии. Лайнеры уже проходят реконструкцию. Эти самолеты хотят использовать на направлениях с высокой загрузкой, включая дальневосточные маршруты и курортные регионы.

Законсервированную технику восстанавливают из-за нехватки самолетов, это вынужденная мера, отметил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. По его словам, расконсервация поможет быстро нарастить провозные мощности без ожидания новых поставок. Но это потребует серьезных затрат на ремонт, сертификацию и поддержание летной годности.

Как отметили в Ростехе, восстановление самолетов началось еще в 2022 году, а к началу этого года 10 из 12 бортов уже вернулись в строй и эксплуатируются различными авиакомпаниями. Оставшиеся два Ту-204 передадут эксплуатантам в 2026–2027 годах.

Россиян, несомненно, волнуют не только безопасность полетов и цены на авиабилеты, но и то, какие аэропорты откроются в 2026 году первыми. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Гость
37 минут
Зато вяличие, движуха и можем повторить!
Гость
18 минут
У одного недавно прям в полете хвост отвалился, от старости..
