Не сразу на штрафстоянку: водителям хотят давать шанс перед эвакуацией авто — детали

Не сразу на штрафстоянку: водителям хотят давать шанс перед эвакуацией авто — детали

Это позволит сэкономить на расходах и времени на розыск машины

59
При эвакуации авто на штрафстоянку расходы водителей увеличиваются | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПри эвакуации авто на штрафстоянку расходы водителей увеличиваются | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

При эвакуации авто на штрафстоянку расходы водителей увеличиваются

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России хотят предложить новый способ решения проблемы с неправильной парковкой. Идея в том, чтобы дать водителям, которые нарушили правила, возможность отложить наказание на некоторое время. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он считает, что эта мера частично снизит нагрузку на водителей эвакуаторов и предотвратит ряд случаев, при которых человек паркуется по незнанию или при чрезвычайной ситуации.

В нынешних условиях временные потери несут не только сами водители, но и службы, отвечающие за соблюдение правил ПДД. В плюсе же остаются лишь частные компании, владеющие штрафстоянками.

«Человек неправильно припарковался, и его машину эвакуируют на штрафстоянку без предупреждения о том, что он нарушает закон. Таким образом, расходы владельца машины кратно увеличиваются. От 5 до 10 тысяч рублей [штрафа] перечисляются не государству, а частной конторе, которая владеет штрафстоянкой, а государству идет максимум 50% от этой суммы», — отметил эксперт.

По мнению Ярошенко, мера позволит избежать нарушителям дополнительных расходов и сэкономит их время на розыск своей машины.

«Надо обязать сотрудников ДПС перед эвакуацией связываться с человеком по телефонам, оставленным под стеклом, и информировать о том, что он должен в течение получаса машину перегнать. Естественно, за нарушение закона он получает штраф, но его машину не забирают, а он, соответственно, не несет дополнительных расходов», — подчеркнул Ярошенко в разговоре с «Абзацем».

Напомним, что у ГИБДД появятся новые основания для прекращения экзамена на права, а также аннулирования водительского удостоверения. Такие и другие поправки Министерство внутренних дел (МВД) России предложило внести в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Подробнее об этом можно узнать в этом материале.

Ранее правительство поручило разработать Минтрансу, Росавтодору и МВД внесение новых норм в ПДД, которые касаются электронных дорожных знаков и дистанций между грузовиками. О чем нужно знать водителям, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штрафстоянка Машина Водитель ГИБДД
Рекомендуем