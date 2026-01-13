Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Около 18 часов 13 декабря Ярославль сковали многокилометровые пробки. Транспортная ситуация в городе оценивается в девять баллов.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильное движение затруднено в центре: на Октябрьской площади, Советской улице, проспекте Октября, улицах Победы, Свободы, Первомайской. Пробка отмечается на Толбухинском проспекте, Мышкинском проезде, улицах Городской Вал и Большой Октябрьской.
Во Фрунзенском районе транспортный затор — на Московском проспекте и на перекрестке улиц Мельничной и Малой Пролетарской. На карте в данном районе отмечено, что случилось ДТП в среднем ряду.
Кроме того, пробка образовалась на Юго-Западной окружной дороге от Ивняков до Суринского по направлению к Дзержинскому району. Ярославцы в соцсетях отмечают, что там произошло ДТП.
Редакция 76.RU запросила подробности ДТП в полиции. Опубликуем информацию, как только нам ответят.
Где вы сейчас?