Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Смотрим, где в городе не проехать

322
Ярославль погряз в пробках | Источник: «Свободный Ярославль» / TelegramЯрославль погряз в пробках | Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram

Ярославль погряз в пробках

Источник:

«Свободный Ярославль» / Telegram

Около 18 часов 13 декабря Ярославль сковали многокилометровые пробки. Транспортная ситуация в городе оценивается в девять баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильное движение затруднено в центре: на Октябрьской площади, Советской улице, проспекте Октября, улицах Победы, Свободы, Первомайской. Пробка отмечается на Толбухинском проспекте, Мышкинском проезде, улицах Городской Вал и Большой Октябрьской.

Во Фрунзенском районе транспортный затор — на Московском проспекте и на перекрестке улиц Мельничной и Малой Пролетарской. На карте в данном районе отмечено, что случилось ДТП в среднем ряду.

Транспортная ситуация в городе оценивается в 9 баллов | Источник: «Яндекс Карты»Транспортная ситуация в городе оценивается в 9 баллов | Источник: «Яндекс Карты»

Транспортная ситуация в городе оценивается в 9 баллов

Источник:

«Яндекс Карты»

Кроме того, пробка образовалась на Юго-Западной окружной дороге от Ивняков до Суринского по направлению к Дзержинскому району. Ярославцы в соцсетях отмечают, что там произошло ДТП.

На ЮЗОД произошло ДТП

Источник:

«Свободный Ярославль» / Telegram

Редакция 76.RU запросила подробности ДТП в полиции. Опубликуем информацию, как только нам ответят.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
Пробка ДТП
Комментарии
Гость
4 минуты
проблема как всегда в тех, кто не умеет ездить и плевал на пдд и окружающих. оправдываясь всем чем можно, снегом, дождем, диареей, приверженностью к нетрадиционным ценностям.
Рекомендуем