«Провели на холоде 40 минут»: в Ярославле увеличились интервалы работы автобусов. Причина

«Сегодня утром (13 января) люди опоздали на работу из-за того, что долго не было транспорта, следующего из Дзержинского района по улице Полушкина Роща. Мы провели на остановке на холоде больше 40 минут. Автобус № 57 приехал, но тут же сломался на остановке. Автобусы, курсирующие в других направлениях, были, но, как мне показалось, ходили довольно редко. За что мы платим 42 рубля?», — поделилась читательница 76.RU Екатерина.