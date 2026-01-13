«Провели на холоде 40 минут»: в Ярославле увеличились интервалы работы автобусов. Причина

Ярославцы пожаловались на работу общественного транспорта. Местные жители заметили, что 13 января интервалы между автобусными рейсами увеличились. В некоторых случаях транспорт приходилось ждать польше получаса.
«Сегодня утром (13 января) люди опоздали на работу из-за того, что долго не было транспорта, следующего из Дзержинского района по улице Полушкина Роща. Мы провели на остановке на холоде больше 40 минут. Автобус № 57 приехал, но тут же сломался на остановке. Автобусы, курсирующие в других направлениях, были, но, как мне показалось, ходили довольно редко. За что мы платим 42 рубля?», — поделилась читательница 76.RU Екатерина.
Как сообщили 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», проблемы с соблюдением графика движения общественного транспорта возникли из-за пробок на дорогах.
На редкие рейсы автобусов ярославцы жаловались и 12 января.
«В первое рабочее утро нового года в связи со сложной дорожной обстановкой, вызванной выпавшими накануне обильными осадками, в некоторых микрорайонах города (Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский) образовались пробки. В связи с этим график движения общественного транспорта в первой половине дня 12 января немного сбился», — объяснили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».
Уточнить наличие автобусов, троллейбусов, трамваев на линии, а также график их движения можно по телефону: 30-40-95.
