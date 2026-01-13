НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
На СВО погиб воспитатель детдома
Жесткое ДТП на трассе
Как быть с деньгами в 2026 году
Счета за отопление
Построят гостиницу
История ТРК «Альтаир»
Дороги и транспорт «Провели на холоде 40 минут»: в Ярославле увеличились интервалы работы автобусов. Причина

«Провели на холоде 40 минут»: в Ярославле увеличились интервалы работы автобусов. Причина

Публикуем официальные данные

440
Из-за снегопада в Ярославле сбился график движения общественного транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за снегопада в Ярославле сбился график движения общественного транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за снегопада в Ярославле сбился график движения общественного транспорта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на работу общественного транспорта. Местные жители заметили, что 13 января интервалы между автобусными рейсами увеличились. В некоторых случаях транспорт приходилось ждать польше получаса.

«Сегодня утром (13 января) люди опоздали на работу из-за того, что долго не было транспорта, следующего из Дзержинского района по улице Полушкина Роща. Мы провели на остановке на холоде больше 40 минут. Автобус № 57 приехал, но тут же сломался на остановке. Автобусы, курсирующие в других направлениях, были, но, как мне показалось, ходили довольно редко. За что мы платим 42 рубля?», — поделилась читательница 76.RU Екатерина.

Как сообщили 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», проблемы с соблюдением графика движения общественного транспорта возникли из-за пробок на дорогах.

Согласно данным информационного табло на остановке у ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, ожидание по некоторым маршрутам составило 20-30 минут | Источник: читательница 76.RU Екатерина Согласно данным информационного табло на остановке у ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, ожидание по некоторым маршрутам составило 20-30 минут | Источник: читательница 76.RU Екатерина

Согласно данным информационного табло на остановке у ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, ожидание по некоторым маршрутам составило 20-30 минут

Источник:

читательница 76.RU Екатерина

На редкие рейсы автобусов ярославцы жаловались и 12 января.

«В первое рабочее утро нового года в связи со сложной дорожной обстановкой, вызванной выпавшими накануне обильными осадками, в некоторых микрорайонах города (Заволжский, Фрунзенский, Дзержинский) образовались пробки. В связи с этим график движения общественного транспорта в первой половине дня 12 января немного сбился», — объяснили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Уточнить наличие автобусов, троллейбусов, трамваев на линии, а также график их движения можно по телефону: 30-40-95.

Сталкивались ли вы с проблемами в работе общественного транспорта 12 и 13 января?

Да, приходилось долго ждать транспорт
Нет, проблем не заметил(а)
Не пользуюсь общественным транспортом
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобус Снегопад Затор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
holdfast
15 минут
за что мы платим 42 рубля)))))
Гость
22 минуты
Ну вот и с треском провалилась реформа с желтыми автобусами. Пора маршрутки возвращать. Они хоть ходили регулярно. И никто не ждал по 40 минут.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем