Дороги и транспорт «Связь между берегами»: как жители Ярославской области пересекают Волгу

«Связь между берегами»: как жители Ярославской области пересекают Волгу

В правительстве поделились расписанием переправ

218
По Волге пустили аэроглиссер | Источник: правительство Ярославской областиПо Волге пустили аэроглиссер | Источник: правительство Ярославской области

По Волге пустили аэроглиссер

Источник:

правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области сообщил, что в Тутаеве запустили зимние перевозки через Волгу. Жители могут пересечь реку на воздушной подушке.

«Сейчас на линии работает один аэроглиссер. К концу следующей недели на маршруте будет задействовано два транспортных средства, каждое вмещает до пяти человек. Они устойчивы, обладают высокой проходимостью и могут двигаться по льду со скоростью до 70 км/ч», — отметил Михаил Евраев.

Перевозить пассажиров на водных подушках будут до возобновления водной переправы. До 15 января переправа будет работать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00. После график работы планируют продлить на час. Переправиться на воздушной подушке с 15 января можно будет до 20:00.

В правительстве региона добавили, что связь между берегами Тутаева поддерживает и автобусный маршрут № 100 «Тутаев-Центральный» — «Тутаев — кинотеатр „Экран“, который ежедневно выполняет два кругорейса (в утреннее и вечернее время).

Напомним, жители Тутаева часто жалуются на невозможность переправиться на другой берег. В теплое время года по реке сплавляется паром, ходят теплоходы и лодки, но зимой такой вариант невозможен. Жителям приходится пересекать реку либо по льду пешком или на автомобиле, либо через Ярославль.

В 2024 году власти обсуждали вопрос запуска в зимний период воздушных подушек. Но тогда сообщалось, что такой транспорт не предназначен для интенсивного использования — будет часто ломаться. Кроме того, на Волге бывают ледяные торосы, которые могут стать препятствием для подобной лодки.

Оригинальным вариантом решения проблемы была идея строительства канатной дороги. О ней стали говорить еще в 2015 году. Тогда Минтранс одобрил идею. В 2017 году озвучили первоначальную стоимость затеи — 500–600 миллионов рублей. В 2023 году называлась уже гораздо большая сумма — около 2 миллиардов рублей. Закончить строительство канатной переправы планировали к 1 августа 2024 года. Часть денег на проект даже успела поступить. Вел проект Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. 31 августа 2021 года он заключил контракт с компаниями «Альп-Проект» и «Институт Инжпроект» на разработку научно-проектной документации и технической части тендерной документации. Но после Новый банк развития БРИКС приостановил инвестирование российских проектов, чтобы избежать санкций запада. В числе прочих заглохла пока идея и организации канатной дороги в Тутаеве.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
2
Инженер1
10 минут
"на водных подушках будут" Это новое слово в науке и технике!
Гость
11 минут
Разогнать думу, и денег хватит на канатную переправу, от думы толку ноль, а тут людям польза будет.
Рекомендуем