«Связь между берегами»: как жители Ярославской области пересекают Волгу

По Волге пустили аэроглиссер Источник: правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области сообщил, что в Тутаеве запустили зимние перевозки через Волгу. Жители могут пересечь реку на воздушной подушке.

«Сейчас на линии работает один аэроглиссер. К концу следующей недели на маршруте будет задействовано два транспортных средства, каждое вмещает до пяти человек. Они устойчивы, обладают высокой проходимостью и могут двигаться по льду со скоростью до 70 км/ч», — отметил Михаил Евраев.

Перевозить пассажиров на водных подушках будут до возобновления водной переправы. До 15 января переправа будет работать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00. После график работы планируют продлить на час. Переправиться на воздушной подушке с 15 января можно будет до 20:00.

В правительстве региона добавили, что связь между берегами Тутаева поддерживает и автобусный маршрут № 100 «Тутаев-Центральный» — «Тутаев — кинотеатр „Экран“, который ежедневно выполняет два кругорейса (в утреннее и вечернее время).

Напомним, жители Тутаева часто жалуются на невозможность переправиться на другой берег. В теплое время года по реке сплавляется паром, ходят теплоходы и лодки, но зимой такой вариант невозможен. Жителям приходится пересекать реку либо по льду пешком или на автомобиле, либо через Ярославль.

В 2024 году власти обсуждали вопрос запуска в зимний период воздушных подушек. Но тогда сообщалось, что такой транспорт не предназначен для интенсивного использования — будет часто ломаться. Кроме того, на Волге бывают ледяные торосы, которые могут стать препятствием для подобной лодки.