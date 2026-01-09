Более 300 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снежного коллапса: подробности

Техника работает на летном поле в аэропортах Источник: Международный аэропорт Внуково / T.me

Около 300 рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах во время мощной метели 9 января, сообщает РИА Новости. Утром в Росавиации сообщили, что ночью два самолета пришлось уводить на запасные аэродромы. Подробнее о снежном коллапсе рассказывают наши коллеги из MSK1.RU в онлайн-репортаже.

В аэропорту Внуково уточнили, что в связи с непогодой несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести рейсы. Из крупных перевозчиков оттуда вылетают «Победа», «ЮТэйр», «Аэрофлот» (Россия), Turkish Airlines и другие.

«По состоянию на 13:00 (МСК) видимость составляет 800 метров, нижний край облачности — 300 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы — 0,37, — говорится в сообщении. — Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются водой, горячим питанием и размещаются в гостиницах».

Источник: Международный аэропорт Внуково / Telegram

В Шереметьево заявили, что для поддержания устойчивого функционирования аэродрома задействовано более 70 машин спецтехники.

«Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов в условиях длительного сильного снегопада. Ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют», — написали представители Шереметьево.

Согласно сведениям, которые публикует Росавиация, из-за метели отменили на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, перенесли на срок более двух часов 48 рейсов.

Источник: SHOT / Telegram