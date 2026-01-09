НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, снег

ощущается как -20

8 м/c,

с-в.

 746мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Последствия метели в Ярославле. Онлайн
«Умные решения»
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Кто ездит в Переславль на выходные
Афиша развлечений на 9 января
Чек-лист важных обследований
Сколько зарабатывают художники
Подозрения на ботулизм
Дороги и транспорт Более 300 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снежного коллапса: подробности

Более 300 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снежного коллапса: подробности

Мощный снегопад с метелью сдвинул расписание вылетов и прилетов

145
Техника работает на летном поле в аэропортах | Источник: Международный аэропорт Внуково / T.meТехника работает на летном поле в аэропортах | Источник: Международный аэропорт Внуково / T.me

Техника работает на летном поле в аэропортах

Источник:

Международный аэропорт Внуково / T.me

Около 300 рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах во время мощной метели 9 января, сообщает РИА Новости. Утром в Росавиации сообщили, что ночью два самолета пришлось уводить на запасные аэродромы. Подробнее о снежном коллапсе рассказывают наши коллеги из MSK1.RU в онлайн-репортаже.

В аэропорту Внуково уточнили, что в связи с непогодой несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести рейсы. Из крупных перевозчиков оттуда вылетают «Победа», «ЮТэйр», «Аэрофлот» (Россия), Turkish Airlines и другие.

«По состоянию на 13:00 (МСК) видимость составляет 800 метров, нижний край облачности — 300 метров. Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы — 0,37, — говорится в сообщении. — Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются водой, горячим питанием и размещаются в гостиницах».

Источник: Международный аэропорт Внуково / Telegram Источник: Международный аэропорт Внуково / Telegram
Источник:

Международный аэропорт Внуково / Telegram

В Шереметьево заявили, что для поддержания устойчивого функционирования аэродрома задействовано более 70 машин спецтехники.

«Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов в условиях длительного сильного снегопада. Ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют», — написали представители Шереметьево.

Согласно сведениям, которые публикует Росавиация, из-за метели отменили на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, перенесли на срок более двух часов 48 рейсов.

Источник: SHOT / Telegram Источник: SHOT / Telegram
Источник:

SHOT / Telegram

Москву и область завалило снегом. Причина непогоды — балканский циклон «Фрэнсис». Он оказался сильнее, чем предполагали синоптики. По прогнозу, метель и буран не утихнут до завтрашнего дня.

ПО ТЕМЕ
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Аэропорт Коллапс Задержка авиарейса Шереметьево Аэропорт Домодедово Аэропорт Внуково
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 минут
Неужели так трудно придумать фотонный звездолет всепогодный.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем