Срочно снимайте: в России ужесточили штрафы за тонировку

В России начнут штрафовать автолюбителей за неправильную тонировку на любых машинах. Подробности об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Федеральный закон „О внесении изменения в статью 12.5 КоАП“ начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Штраф за нарушение правил допустимой тонировки в России составляет 500 рублей, подчеркнул Машаров. Когда инспектор выносит штраф, он также выдает официальный документ, в котором требует устранить нарушение. Эта информация вносится в специальную базу данных. Обычно у вас есть 10 дней с момента получения штрафа, чтобы исправить ситуацию.

Машаров пояснил, что с 9 января автомобили, временно въезжающие на территорию России, будут обязаны использовать тонировку, соответствующую установленным нормам.