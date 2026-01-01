НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
«Больше одного места не займёт»: ярославцам объяснили правила покупки абонементов на парковку

Как работает система

178
Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области спросили о правилах, по которым работают парковочные абонементы в регионе. Автомобилисты не понимают, почему в каждом городе нужно приобретать отдельный сертификат.

«Подскажите пожалуйста, почему абонемент [действует] только на какой-то конкретный город? Если я оплатил абонемент по тарифу Рыбинска, почему не могу им воспользоваться в Угличе? Машина больше одного места не займёт. А тем, кто по работе по всем городам ездят, им в каждом городе отдельный абонемент оплачивать надо? Это же не логично и дорого», — написал ярославец Артем в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

С ответом пришли представители регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Там рассказали, что покупать отдельные абонементы нужно, поскольку в каждом городе действует свой тариф на парковку.

«К сожалению, абонемент действует только в том городе, где был приобретён. Это связано с законодательными требованиями и региональными особенностями ценообразования, которые учитывают экономическую специфику каждого города», — уточнили власти.

Ранее в Министерстве объяснили, как оплатить парковку в условиях, когда не работает мобильный интернет.

Все о платных парковках читайте в специальном сюжете.

Парковка Оплата
Комментарии
2
Гость
23 минуты
С меня они не копейки не получат за воздух в виде парковочного места.В центре раньше всегда находил куда припарковаться.Почему я должен за это платить.Всех с наступившим новым годом.
Гость
30 минут
Нужно хитрое противоядие. Хакерам удачи в изготовлении обманок проги...
Гость
