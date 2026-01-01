«Больше одного места не займёт»: ярославцам объяснили правила покупки абонементов на парковку

Ярославцы пожаловались на правила работы парковочных абонементов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославской области спросили о правилах, по которым работают парковочные абонементы в регионе. Автомобилисты не понимают, почему в каждом городе нужно приобретать отдельный сертификат.

«Подскажите пожалуйста, почему абонемент [действует] только на какой-то конкретный город? Если я оплатил абонемент по тарифу Рыбинска, почему не могу им воспользоваться в Угличе? Машина больше одного места не займёт. А тем, кто по работе по всем городам ездят, им в каждом городе отдельный абонемент оплачивать надо? Это же не логично и дорого», — написал ярославец Артем в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

С ответом пришли представители регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Там рассказали, что покупать отдельные абонементы нужно, поскольку в каждом городе действует свой тариф на парковку.

«К сожалению, абонемент действует только в том городе, где был приобретён. Это связано с законодательными требованиями и региональными особенностями ценообразования, которые учитывают экономическую специфику каждого города», — уточнили власти.

