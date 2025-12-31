НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Водители смогут бесплатно ездить по платным дорогам — но есть условие

Водители смогут бесплатно ездить по платным дорогам — но есть условие

Льготу продлят на один год

86
Источник: Лина Саитова / 116.RU

Подробнее об инициативе

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Владельцы электромобилей в 2026 году продолжат бесплатно ездить по платным дорогам. Власти РФ поддержали инициативу для водителей таких авто. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране на 2026 год», — цитирует РИА Новости слова Мантурова.

Он отметил, что по результатам 2025 года объем предоставленных льгот для владельцев электромобилей составил порядка 40,3 миллиона рублей. По его словам, бесплатный проезд стимулирует россиян покупать электромобили.

Также, по его словам, такая инициатива особенно востребована для таксопарков и операторов электрозарядных станций.

«Обеспечение бесплатного проезда на 2026 год позволит поддержать реализацию инвестиционных программ таксомоторных парков, направленных на закупку электромобилей российского производства, а также простимулирует реализацию планов операторов зарядных станций по расширению сети „быстрых“ электрозарядных станций на платных дорогах», — добавил Мантуров.

Напомним, правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартовал с 1 марта для развития использования таких авто в РФ.

Гость
14 минут
как же нехило они приспособились-не сделав ничего своего гребут,что не ими построено..
