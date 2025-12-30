«Существует серьезный риск»: что будет с ценами на такси в Новый год и введут ли власти потолок стоимости

Пассажиры столкнутся с долгим поиском водителя и ожиданием поездки в приложениях такси Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ограничение цен на такси в Новый год может обернуться дефицитом автомобилей. Так считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Он отметил, что по закону о такси регионы вправе устанавливать минимальные тарифы, тогда как максимальные формируются рынком. При этом все зависит от времени суток, дней недели, категории комфорта и прочих особенностей перевозок.

«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день», — сказал депутат.

На этом фоне такси не станет доступнее, а, напротив, возникнет тотальный дефицит. Пассажиры столкнутся с долгим поиском водителя и ожиданием поездки в приложениях.

Также водителей будет сложно найти на улице, потому что дороги будут пустыми, а шансы у людей вернуться домой с комфортом и в безопасности тоже снизятся. Федяев подчеркнул, что если выпившие за новогодним столом люди начнут садится за руль, то высок риск ДТП и лишения прав.

«Кроме того, существует серьезный риск ухода части перевозчиков в тень. Нелегальные водители уже активно работают через чаты и соцсети. И в Новый год при растущем спросе таких будет больше. Захотим закрутить гайки — подтолкнем теневой сектор к взрывному росту», — добавил депутат в разговоре с ТАСС.