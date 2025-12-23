Стало известно, как будут работать автобусы в Ярославле в новогоднюю ночь. Расписание

В новогоднюю ночь в Ярославле запустят специальные автобусы. Как предупредили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, транспорт будет курсировать с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января.
«В новогоднюю ночь мы традиционно организуем дополнительные маршруты, чтобы жителям и гостям Ярославля было удобно добраться в центр на новогодние мероприятия, а затем вернуться домой по окончании праздника», — прокомментировал зампредседателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Обратите внимание, в новогоднюю ночь автобусные маршруты будут скорректированы. Транспорт с индексом 0 будет следовать от остановок «Торговый переулок», «Богоявленская площадь» и «Красная площадь». Такие автобусы запускают в дни проведения массовых мероприятий.
Красноперекопский район
№ 019 «Красная площадь» — «Поселок Ивняки»
Отправление от остановки «Пожарная каланча»: 22:31, 22:45, 22:59, 23:14, 00:15, 00:30, 00:45, 00:59, 01:13, 01:28, 01:43, 01:57, 02:11, 02:26, 02:41, 02:55, 03:09, 03:24, 03:39, 03:53, 04:07, 04:22, 04:37, 04:51, 05:05.
Отправление от остановки «Поселок Ивняки»: 22:00, 22:14, 22:28, 22:43, 22:58, 23:12, 23:26, 23:41, 00:42, 00:57, 01:12, 01:26, 01:40, 01:55, 02:10, 02:24, 02:38, 02:53, 03:08, 03:22, 03:36, 03:51, 04:06, 04:20, 04:34.
Автобусы будут следовать по маршруту: Пожарная каланча — Площадь Волкова — Улица Комсомольская — Улица Большая Фёдоровская — Улица Наумова — Феодоровский собор — Улица Карабулина — Улица Зеленцовская — Комсомольская площадь — Улица Красноперекопская — 5-я линия — 9-я линия — 16-я линия — Посёлок Ивняки.
Заволжский район
№ 012 «Торговый переулок» — «Нижний поселок»
Отправление от остановки «Торговый переулок»: 22:32, 23:04, 00:19, 00:51, 01:23, 01:55, 02:27, 02:59, 03:31, 04:03, 04:35.
Отправление от остановки «Нижний поселок»: 22:00, 22:32, 23:04, 23:36, 00:51, 01:23, 01:55, 02:27, 02:59, 03:31, 04:03.
Автобусы будут следовать по маршруту: Торговый переулок — Площадь Волкова — Красная площадь — Октябрьская площадь — Улица Дачная — Школа № 50 — Школа № 46 — 8-й переулок — Медсанчасть ЯЗДА — Университетский городок — Улица Шоссейная — Средний посёлок — Школа № 47 — Улица 1-я Больничная — Школа № 51 — Нижний посёлок.
№ 021 «Красная площадь» — «Очапки»
Отправление от остановки «Красная площадь»: 22:45, 00:15, 01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45.
Отправление от остановки «Очапки»: 22:00, 22:45, 23:30, 01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00.
Автобусный маршрут включает остановки: Красная площадь — Октябрьская площадь — Улица Дачная — Шевелюха — Шевелюха-1 — Шевелюха-2 — Зоопарк — Производственная компания «Ярославич» -Лесные Поляны — Бутрево — Красный Кустарь — Улица Железнодорожная села Толгоболь — Толгоболь — Улица Панфилова — Улица Спартаковская — Сортировочная — Магазин «Орбита» — «Резинотехника» — Хлебозавод — Магазин № 55 — Магазин № 10 — Улица 6-я Овражная — Хлебобаза — Элеваторная — Улица Бакуниха (по требованию) (по требованию) — ДОП — Очапки.
№ 068 «Торговый переулок» — «Улица Космонавтов»
Отправление от остановки «Торговый переулок»: 22:24, 22:48, 23:12, 00:16, 00:40, 01:04, 01:28, 01:52, 02:16, 02:40, 03:04, 03:28, 03:52, 04:16, 04:40.
Отправление от остановки «Улица Космонавтов»: 22:00, 22:24, 22:48, 23:12, 23:36, 00:40, 01:04, 01:28, 01:52, 02:16, 02:40, 03:04, 03:28, 03:52, 04:16.
Перечень остановок на маршруте: Торговый переулок — Площадь Волкова — Красная площадь — Октябрьская площадь — Улица Дачная — Школа № 50 — Улица Линейная — Улица Красноборская — Проспект Машиностроителей — Проезд Доброхотова — Кинотеатр «Аврора» — Школа № 59 — Улица Космонавтов.
№ 099 «Торговый переулок» — «Улица Сиреневая»
От остановки «Торговый переулок» отправление: 22:36, 22:51, 23:07, 23:22, 00:20, 00:35, 00:51, 01:06, 01:22, 01:37, 01:53, 02:08, 02:24, 02:39, 02:55, 03:10, 03:26, 03:41, 03:57, 04:12, 04:28, 04:43, 04:59.
В обратном направлении автобусы поедут в 22:05, 22:20, 22:36, 22:51, 23:07, 23:22, 00:20, 00:35, 00:51, 01:06, 01:22, 01:37, 01:53, 02:08, 02:24, 02:39, 02:55, 03:10, 03:26, 03:41, 03:57, 04:12, 04:28.
Автобусы будут следовать по маршруту: Автобус № 099 будет следовать по маршруту «Торговый переулок» — Площадь Волкова — Красная площадь — Октябрьская площадь — Улица Дачная — Школа № 50 — «Улица Линейная» — «Улица Красноборская» — «Проспект Машиностроителей» — «Проезд Доброхотова» — «Кинотеатр „Аврора“» — «Улица Саукова» — «Улица Папанина» — «Школа № 48» — «Улица Сахарова» — «Проспект Машиностроителей» — «Улица Сахарова» — «Посёлок Маяковского» — «Улица Сиреневая».
Фрунзенский район
№ 04 «Богоявленская площадь» — «Улица Ярославская»
Отправление от остановки «Богоявленская площадь»: 22:35, 22:59, 23:22, 00:30, 00:53, 01:17, 01:40, 02:03, 02:27, 02:50, 03:13, 03:37, 04:00, 04:23, 04:47.
Отправление от остановки «Улица Ярославская»: 22:00, 22:24, 22:47, 23:10, 23:34, 00:42, 01:05, 01:28, 01:52, 02:15, 02:38, 03:02, 03:25, 03:48, 04:12.
Автобусы будут следовать по маршруту: Богоявленская площадь — Улица Малая Пролетарская — Улица Мельничная — Улица Вишняки — Речной порт — Стройдеталь — Шпалозавод — Таксопарк — Улица Ильинская — Улица Корабельная — Улица Спортивная — Нефтебаза — Больница № 2 — Радиозавод — Улица Индустриальная — Улица Пирогова — Школа № 88 — Улица Ярославская.
№ 013 «Богоявленская площадь» — «5-й микрорайон»
Отправление от остановки «Богоявленская площадь»: 22:23, 22:37, 22:52, 23:07, 23:21, 23:36, 00:32, 00:47, 01:01, 01:16, 01:31, 01:45, 02:00, 02:15, 02:29, 02:44, 02:59, 03:13, 03:28, 03:43, 03:57, 04:12, 04:27, 04:41.
Отправление от остановки «5-й микрорайон»: 22:01, 22:15, 22:30, 22:45, 22:59, 23:14, 23:29, 00:25, 00:39, 00:54, 01:09, 01:23, 01:38, 01:53, 02:07, 02:22, 02:37, 02:51, 03:06, 03:21, 03:35, 03:50, 04:05, 04:19.
Автобусы будут следовать по маршруту: Богоявленская площадь — Улица Большая Фёдоровская — Выемка — Московский вокзал — Проспект Фрунзе — Железнодорожная больница — Улица Гоголя — Больница № 8 — Школа — Улица Слепнёва — Улица Доронина — Улица Ньютона — Новосёлки — 5-й микрорайон.
№ 041 «Богоявленская площадь» — «Поселок Прибрежный»
Отправление от остановки «Богоявленская площадь»: 22:38, 22:57, 23:16, 00:20, 00:39, 00:58, 01:17, 01:36, 01:55, 02:14, 02:33, 02:52, 03:11, 03:30, 03:49, 04:08, 04:27, 04:46, 05:05.
Из поселка Прибрежный: 22:00, 22:19, 22:38, 22:57, 23:16, 00:20, 00:39, 00:58, 01:17, 01:36, 01:55, 02:14, 02:33, 02:52, 03:11, 03:30, 03:49, 04:08, 04:27.
Автобусный маршрут: Богоявленская площадь — Улица Большая Фёдоровская — Выемка — Московский вокзал — Проспект Фрунзе — Суздальское шоссе — Парашютный проезд — ТЦ «Аксон» — Посёлок Сокол — Улица Чернопрудная — Улица Академика Колмогорова — Улица Лескова — Дядьковская — Улица Судостроителей — Улица Светлая — Улица Проектируемая — Больница № 2 — Улица Индустриальная — Улица Пирогова — Костромское шоссе — Посёлок Великий — Посёлок Прибрежный.
№ 062 «Богоявленская площадь» — «Пивзавод»
От Богоявленской площади автобусы поедут в 22:22, 23:06, 00:40, 01:24, 02:08, 02:52, 03:36, 04:20.
От остановки «Пивзавод»: 22:00, 22:44, 23:28, 01:02, 01:46, 02:30, 03:14, 03:58.
Перечень остановок на маршруте: Богоявленская площадь — Улица Большая Фёдоровская — Выемка — Московский вокзал — Проспект Фрунзе — Железнодорожная больница — Улица Гоголя — Улица Гоголя (по требованию) — Посёлок Мясокомбинат — Мясокомбинат — Учкомбинат — Молокозавод — Улица 2-я Путевая — Гараж — Пивзавод.
Ленинский район
№ 044 «Торговый переулок» — «Улица Автозаводская»
Отправление от остановки «Торговый переулок»: 22:25, 22:50, 23:15, 00:25, 00:50, 01:15, 01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 04:10, 04:35.
Отправление от остановки «Улица Юности»: 22:00, 22:25, 22:50, 23:15, 00:25, 00:50, 01:15, 01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 04:10.
Автобусы будут совершать остановки по маршруту: Торговый переулок — Площадь Волкова — Красная площадь — Улица Республиканская — Улица Победы — Площадь Карла Маркса — Институт — Улица Чехова — Улица Белинского — Улица Жукова — Улица Добрынина — Улица Юности — Улица Автозаводская.
Дзержинский район
№ 01 «Торговый переулок» — «Улица Волгоградская»
Отправление от остановки «Торговый переулок»: 22:42, 23:03, 23:24, 00:27, 00:48, 01:09, 01:30, 01:51, 02:12, 02:33, 02:54, 03:15, 03:36, 03:57, 04:18, 04:39, 05:00.
Отправление от остановки «Улица Волгоградская»: 22:00, 22:21, 22:42, 23:03, 23:24, 00:27, 00:48, 01:09, 01:30, 01:51, 02:12, 02:33, 02:54, 03:15, 03:36, 03:57, 04:18.
Автобусы будут следовать по маршруту: Торговый переулок — Площадь Волкова — Красная площадь — Улица Республиканская — Улица Победы — Площадь Карла Маркса — Областная онкологическая больница — ЯМЗ — НИИМСК — Лакокраска — ТРЦ «РИО» — Парижская Коммуна — Аграрный университет — Областная детская клиническая больница — Улица Елены Колесовой — Жилой комплекс «Октябрь» — Дом одежды — Улица Урицкого — Проспект Дзержинского — Кинотеатр «Победа» — Улица Труфанова — Улица Волгоградская.
№ 049 «Торговый переулок» — «15-й микрорайон»
Отправлений от остановки «Торговый переулок»: 22:50, 00:25, 01:15, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35.
Отправление от остановки «15-й микрорайон»: 22:00, 22:50, 00:25, 01:15, 02:05, 02:55, 03:45.
Автобусы будут совершать остановки по маршруту: Торговый переулок — Площадь Юности — Площадь Труда — Проспект Толбухина — Жилой комплекс «Династия» — Улица Рыбинская — Улица Городской Вал — Асфальтовый завод — СТОА — ПМК — Филиал ЯЗТА — Магазин База — Мебельсбыт — Улица Магистральная — Улица Лодочная — Локомотив — Улица Берёзовая — Магазин — Карачиха — Чурилково — Кладбище — Суринское — Улица Громова — Пельменная — Проспект Дзержинского — Проспект Дзержинского — Улица Панина — 6-й микрорайон — Улица Волгоградская — 14-й микрорайон — Школа № 56 — Ленинградский проспект, дом 86 — 15-й микрорайон.
№ 066 «Торговый переулок» — «Улица Романовская»
Отправление от остановки «Торговый переулок»: 22:46, 23:17, 00:30, 01:01, 01:31, 02:02, 02:33, 03:03, 03:34, 04:05, 04:35, 05:06.
Отправление от остановки «Улица Романовская»: 22:00, 22:31, 23:01, 00:15, 00:45, 01:16, 01:47, 02:17, 02:48, 03:19, 03:49, 04:20.
Перечень остановок на маршруте: Торговый переулок — Площадь Волкова — Красная площадь — Улица Республиканская — Улица Победы — Площадь Карла Маркса — Областная онкологическая больница — ЯМЗ — НИИМСК — Лакокраска — ТРЦ «РИО» — Парижская Коммуна — Аграрный университет — Областная детская клиническая больница — Улица Елены Колесовой — Улица Урицкого — Павловский парк — Поликлиника № 5 — Мостоотряд — Яблоневый посад — Больница № 9 — 12-й микрорайон — Улица Пашуковская — Фабрика «Красный Перевал» — Троицкая аптека — Улица Куропаткова — Река Нора — Улица Красноперевальская — Школа № 17 — Улица Романовская.