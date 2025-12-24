Будут ли работать проездные рабочего дня в январские выходные в Ярославле: ответ Минтранса

Во время январских выходных жители Ярославля не смогут оплатить проезд в общественном транспорте проездными рабочего дня. Об этом 76.RU рассказали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
«Даты с 1 по 11 января 2026 года официально определены праздничными выходными днями. Общественный транспорт Ярославля в данные дни будет работать по расписанию воскресенья. Проездные билеты „рабочего дня“ действуют только в рабочие дни недели. В указанный период данные проездные будут недействительны. Для поездок в праздничные дни можно приобрести обычные месячные проездные билеты на один, два или три вида транспорта», — рассказали власти.
То есть, обладатели проездного билета рабочего дня смогут воспользоваться им лишь 12 января.
Ранее власти рассказали, что в новогоднюю ночь в Ярославле запустят 13 дополнительных автобусных маршрутов с индексом 0. На них можно будет приехать в центр из любого района, и уехать обратно. Отправление — от Богоявленской и Красной площадей и Торгового переулка. Мы публиковали расписание транспорта.