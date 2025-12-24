Будут ли работать проездные рабочего дня в январские выходные в Ярославле: ответ Минтранса

Будут ли работать проездные билеты рабочего дня в Ярославле в январские праздники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время январских выходных жители Ярославля не смогут оплатить проезд в общественном транспорте проездными рабочего дня. Об этом 76.RU рассказали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Даты с 1 по 11 января 2026 года официально определены праздничными выходными днями. Общественный транспорт Ярославля в данные дни будет работать по расписанию воскресенья. Проездные билеты „рабочего дня“ действуют только в рабочие дни недели. В указанный период данные проездные будут недействительны. Для поездок в праздничные дни можно приобрести обычные месячные проездные билеты на один, два или три вида транспорта», — рассказали власти.

То есть, обладатели проездного билета рабочего дня смогут воспользоваться им лишь 12 января.