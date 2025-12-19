Путин пообещал, что утильсбор не будет вечным: но почему сейчас его так подняли?

Путин отметил, что в этом вопросе речь идет о достаточно дорогих машинах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Повышение утильсбора не будет вечным в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своей прямой линии.

«В вопросе о повышении утильсбора речь идет о достаточно дорогих машинах. Безусловно, правительство это понимает и затрагивает граждан в основном в крупных городах. И связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения благородных целей — технологического развития», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что это также косвенно поддерживает отечественный автопром. Но все-таки президент надеется, что повышение утильсбора будет не вечным, и считает, что выбор у россиян все-таки будет восстанавливается и будет более широким. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки.

Напомним, 1 декабря в России изменили порядок выплат утильсбора: коэффициент, на который умножают базовую ставку, зависит не только от объема двигателя и возраста автомобиля, но и от мощности двигателя. Проще говоря, чем мощнее машина, тем дороже будет сбор.

Однако для некоторых автомобилей его могут отменить. Новое предложение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Подробнее о том, кого не коснутся новые правила утильсбора, мы рассказали в отдельном материале.