Дороги и транспорт Для водителей вдвое увеличат штрафы: за какое нарушение придется платить больше

Для водителей вдвое увеличат штрафы: за какое нарушение придется платить больше

Рассказываем, как изменятся суммы

39
Наказание ужесточили из-за большого числа погибших в ДТП детей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаказание ужесточили из-за большого числа погибших в ДТП детей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наказание ужесточили из-за большого числа погибших в ДТП детей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без автокресел и специальных удерживающих устройств. Документ опубликовали в электронной базе законопроектов ГД 17 декабря.

Теперь штраф для водителей, которые не соблюдают это требование, вырастет с 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей. Еще строже накажут юридических лиц: вместо 100 тысяч им придется платить 200 тысяч рублей.

При этом для самозанятых таксистов наказание будет как для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Водители, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при перевозке ребенка без кресла заплатят штраф как юрлица — 200 тысяч рублей.

Ранее правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД переписать правила дорожного движения. Они хотят внести новые нормы ПДД, которые касаются электронных дорожных знаков и дистанций между грузовиками. Что изменится для водителей — рассказываем подробнее в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Водитель Ребенок Автокресло Нарушение Наказание
Рекомендуем