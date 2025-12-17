Для водителей вдвое увеличат штрафы: за какое нарушение придется платить больше

Наказание ужесточили из-за большого числа погибших в ДТП детей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без автокресел и специальных удерживающих устройств. Документ опубликовали в электронной базе законопроектов ГД 17 декабря.

Теперь штраф для водителей, которые не соблюдают это требование, вырастет с 3 до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей. Еще строже накажут юридических лиц: вместо 100 тысяч им придется платить 200 тысяч рублей.

При этом для самозанятых таксистов наказание будет как для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Водители, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при перевозке ребенка без кресла заплатят штраф как юрлица — 200 тысяч рублей.