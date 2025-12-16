В Ярославле начнут ходить ночные автобусы

Со следующей недели в Ярославле по выходным дням начнут курсировать ночные автобусы. Об этом 16 декабря рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Из реестра муниципальных маршрутов перевозок пассажиров в Ярославле, размещенном на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта, следует, что ночных маршрутов будет одиннадцать. К их номерам добавлена буква «Н».
В реестре указано, что начать работу они должны с 26 декабря 2025 года. Расписание ночного транспорта появится чуть позже.
По каким маршрутам хотят пустить ночные автобусы:
4Н «Богоявленская площадь — поселок Прибрежный»;
6Н «Богоявленская площадь — улица Романовская»;
8Н «Богоявленская площадь — 15 МКР»;
12Н «Богоявленская площадь — Нижний поселок»;
19Н «Богоявленская площадь — улица Маланова»;
21Н «Богоявленская площадь — Очапки»;
41Н «Богоявленская площадь — поселок Куйбышева»;
49Н «Богоявленская площадь — фабрика „Красный перевал“»;
66Н «Богоявленская площадь — Арена-2000»;
68Н «Богоявленская площадь — Областная больница»;
71Н «Богоявленская площадь — Пивзавод».
О том, что работу общественного транспорта в Ярославле планируют продлить в ночное время, Михаил Евраев сообщал в сентябре на пресс-конференции. Он отмечал, что автобусы будут ходить каждый час.