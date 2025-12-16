В Ярославле начнут ходить ночные автобусы

В Ярославле продлят работу автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Со следующей недели в Ярославле по выходным дням начнут курсировать ночные автобусы. Об этом 16 декабря рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Из реестра муниципальных маршрутов перевозок пассажиров в Ярославле, размещенном на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта, следует, что ночных маршрутов будет одиннадцать. К их номерам добавлена буква «Н».

В реестре указано, что начать работу они должны с 26 декабря 2025 года. Расписание ночного транспорта появится чуть позже.

По каким маршрутам хотят пустить ночные автобусы:

4Н «Богоявленская площадь — поселок Прибрежный»;

6Н «Богоявленская площадь — улица Романовская»;

8Н «Богоявленская площадь — 15 МКР»;

12Н «Богоявленская площадь — Нижний поселок»;

19Н «Богоявленская площадь — улица Маланова»;

21Н «Богоявленская площадь — Очапки»;

41Н «Богоявленская площадь — поселок Куйбышева»;

49Н «Богоявленская площадь — фабрика „Красный перевал“»;

66Н «Богоявленская площадь — Арена-2000»;

68Н «Богоявленская площадь — Областная больница»;

71Н «Богоявленская площадь — Пивзавод».