НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 750мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,43
EUR 93,81
Новые авиарейсы
«Умные решения»
ДТП с автобусом
Купить жилье без обмана
Ярославцы против кладбища
Умер гендиректор «Атруса»
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Дороги и транспорт В Ярославле начнут ходить ночные автобусы

В Ярославле начнут ходить ночные автобусы

Откроют 11 таких маршрутов

152
В Ярославле продлят работу автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продлят работу автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлят работу автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Со следующей недели в Ярославле по выходным дням начнут курсировать ночные автобусы. Об этом 16 декабря рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Из реестра муниципальных маршрутов перевозок пассажиров в Ярославле, размещенном на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта, следует, что ночных маршрутов будет одиннадцать. К их номерам добавлена буква «Н».

В реестре указано, что начать работу они должны с 26 декабря 2025 года. Расписание ночного транспорта появится чуть позже.

По каким маршрутам хотят пустить ночные автобусы:

  • 4Н «Богоявленская площадь — поселок Прибрежный»;

  • 6Н «Богоявленская площадь — улица Романовская»;

  • 8Н «Богоявленская площадь — 15 МКР»;

  • 12Н «Богоявленская площадь — Нижний поселок»;

  • 19Н «Богоявленская площадь — улица Маланова»;

  • 21Н «Богоявленская площадь — Очапки»;

  • 41Н «Богоявленская площадь — поселок Куйбышева»;

  • 49Н «Богоявленская площадь — фабрика „Красный перевал“»;

  • 66Н «Богоявленская площадь — Арена-2000»;

  • 68Н «Богоявленская площадь — Областная больница»;

  • 71Н «Богоявленская площадь — Пивзавод».

О том, что работу общественного транспорта в Ярославле планируют продлить в ночное время, Михаил Евраев сообщал в сентябре на пресс-конференции. Он отмечал, что автобусы будут ходить каждый час.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Ночь Маршрут Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 минут
Наконец Ярославль из села превращается в город
Гость
2 минуты
Хорошее дело, 5+
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Рекомендуем