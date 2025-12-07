Водители могут расстаться с правами, но не все — и дело не в нарушениях

Право досрочно досрочно отзывать удостоверения у водителей ГАИ получит с 1 марта 2027 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Водительские права россиян, которые получили противопоказания к управлению авто после внеочередного медосмотра, будут досрочно аннулировать. Подробности об этом сообщил адвокат и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

«Аннулировать права можно, если поступили сведения в ГАИ о том, что у человека выявлен диагноз, противоречащий медпоказателям. Например, очень сильная близорукость, или был человек нормальный, а ему пишут психиатры — шизофрения. Вот в этом случае можно права аннулировать или приостановить», — рассказал адвокат ТАСС.

Однако если человек выздоровеет, то права ему обязаны вернуть.

Заработает эта система лишь с 1 марта 2027 года. Тогда ГАИ получит право досрочно отзывать удостоверения у водителей с противопоказаниями к управлению после внеочередного медосмотра.

Водителя могут отправить на дополнительное обследование, если при обычном медосмотре найдут болезни, мешающие управлению автомобилем. Дополнительный медосмотр требуется пройти в течение трех месяцев.

При этом водитель имеет право управлять автомобилем все это время. Однако неявка на медосвидетельствование приведет к изъятию прав. Информацию о медицинском заключении водителя передадут в МВД России, после чего будет принято решение по поводу аннулирования удостоверения.

