Когда полностью откроют трамвайное движение в Ярославле: власти назвали сроки

Когда полностью откроют трамвайное движение в Ярославле: власти назвали сроки

В ближайшее время транспорт пустят до ТРЦ «Рио»

380
Новые пути в Дзержинском районе Ярославля проходят обкатку | Источник: правительство Ярославской областиНовые пути в Дзержинском районе Ярославля проходят обкатку | Источник: правительство Ярославской области

Новые пути в Дзержинском районе Ярославля проходят обкатку

Источник:

правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области озвучили, когда будет открыто трамвайное движение в Ярославле. По информации властей, это будет происходить поэтапно.

С 15 декабря в Дзержинском районе планируют продлить движение до ТРЦ «Рио». Ходить до этой остановки будут два трамвая — № 5р от больницы № 9 и № 6р от улицы Блюхера.

Сейчас новый участок путей (от трамвайного депо до ТРЦ «Рио») проходит обкатку.

«Для тестирования используется новый, современный низкопольный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода. Для полноценного запуска движения нужно проверить новые рельсы, контактную сеть и закончить обустройство остановочных комплексов и временного кольца у ТРЦ», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Весной 2026 года планируют завершить реконструкцию путепровода на проспекте Октября и пятикилометрового участка до моторного завода. Соответственно трамвайные маршруты № 5р и 6р будут продлены до ЯМЗ.

А полностью запустить трамвайное движение по всему городу, по информации властей, планируется к концу 2026 года.

Напомним, модернизация инфраструктуры идет по концессионному соглашению с компанией «Мовиста регионы Ярославль». В его рамках полностью обновляют пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. Уже приобретено 47 современных низкопольных трамваев с климат-контролем, USB-зарядками и системами для маломобильных пассажиров.

Реконструкция началась с Дзержинского района. С 15 февраля здесь было открыто движение по маршруту № 6к — от улицы Блюхера до Моторного завода. Затем маршрут был временно закрыт. С 15 сентября в Брагине начал ходить трамвай № 5д — от больницы № 9 до трамвайного депо.

Сейчас у ТРК «Рио» монтируется временное трамвайное кольцо, чтобы трамваи могли ходить по Дзержинскому району.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
3
Гость
39 минут
Для того,чтобы.сдать полностью ,нужно заполнить полностью межрельсовое пространство,как положена,а в натуре,подсыпка только чуть чуть.
Гость
41 минута
Это называется не открыть, а восстановить. Игра слов а смысл разный.
Гость
