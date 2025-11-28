НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области запустили новый автобусный маршрут

В Ярославской области запустили новый автобусный маршрут

Публикуем расписание

939
Между Мышкиным и Ярославлем запустили прямое автобусное сообщение

Между Мышкиным и Ярославлем запустили прямое автобусное сообщение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области запустили новый автобусный маршрут, который свяжет левобережный Мышкин и Ярославль. Транспорт начал курсировать с 27 ноября 2025 года.

«Маршрут работает ежедневно в зимний период на время закрытия паромной переправы», — уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Автобус будет отправляться от остановки «Мышкин — Левый берег» в 05:30 и прибывать в Ярославль в 09:30. Обратный рейс отправляется от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный в 17:25, ожидаемое прибытие на левый берег Мышкина — в 21:25.

Как уточнили 76.RU в Минтрансе, оплату на маршруте рассчитывают по километражу — 3,89 рубля за пассажиро-километр. В итоге поездка из левобережного Мышкина в Ярославль стоит 642 рубля, а в обратном направлении — 641 рубль.

Обслуживает данный маршрут компания «Ярославское АТП».

Акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» было образовано в апреле 2019 года. Генеральный директор — Денис Пырлог. Учредителем числится Министерство имущественных отношений Ярославской области.

По данным «Контур.Фокуса», компания-перевозчик в 2024 году заработала 1,4 млрд рублей, выйдя в плюс на 132,9 млн.

Ранее стало известно, что в Ярославле запустят новый автобусный маршрут № 45, который будет ходить от улицы Автозаводской до ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. На линии будут работать три единицы транспорта. Сейчас проводится аукцион с поиском подрядчика. Исполнителя ищут на непродолжительный срок — с 1 по 31 декабря 2025 года. За работу власти готовы заплатить 4,7 млн рублей.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобус Маршрут
Гость
1 час
откуда на обратном пути экономия почти 750 метров?)
Гость
1 час
Четыре часа в пути на таком автобусе, наверное то ещё удовольствие?
