В Ярославской области запустили новый автобусный маршрут, который свяжет левобережный Мышкин и Ярославль. Транспорт начал курсировать с 27 ноября 2025 года.

«Маршрут работает ежедневно в зимний период на время закрытия паромной переправы», — уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Автобус будет отправляться от остановки «Мышкин — Левый берег» в 05:30 и прибывать в Ярославль в 09:30. Обратный рейс отправляется от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный в 17:25, ожидаемое прибытие на левый берег Мышкина — в 21:25.

Как уточнили 76.RU в Минтрансе, оплату на маршруте рассчитывают по километражу — 3,89 рубля за пассажиро-километр. В итоге поездка из левобережного Мышкина в Ярославль стоит 642 рубля, а в обратном направлении — 641 рубль.

Обслуживает данный маршрут компания «Ярославское АТП».