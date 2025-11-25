НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 751мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Задержка поезда
Беспилотная опасность
Дороги и транспорт В плацкартных вагонах РЖД убрали верхние полки и добавили душевые: смотрим, как будут выглядеть новые поезда — фото

В плацкартных вагонах РЖД убрали верхние полки и добавили душевые: смотрим, как будут выглядеть новые поезда — фото

Места для багажа стало меньше, зато добавились розетки и даже душ

500
В РЖД показали новый тип плацкартных вагонов | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUВ РЖД показали новый тип плацкартных вагонов | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

В РЖД показали новый тип плацкартных вагонов

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

На форуме «Транспорт России», который проходил в Москве, РЖД презентовали новый тип плацкартных поездов. Это вызвало бурные обсуждения в Сети, а ряд региональных медиа сообщил, что компания якобы убрала верхние полки. Пассажиры использовали их для багажа, а «зайцы» нередко залезали туда, чтобы проехать без билета.

На деле верхние третьи полки в плацкартных вагонах сохранят и даже расширят, но они станут короче в длину. Иными словами, вместо полноценной третьей полки пассажирам оставили небольшой «огрызок», куда поместится лишь один большой чемодан.

Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые места увеличатся на 10 см в длину и 4 см в ширину. За счет удлинения пассажирского салона в вагоне добавят дополнительный четырехместный отсек, что повысит его вместимость с 54 до 58 мест.

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Кроме того, каждое спальное место будет оснащено индивидуальными шторками, столиками для верхних и нижних полок, персональными светильниками и розетками двух типов (USB и 220 В). В вагоне также предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина.

Как сообщили в РЖД, запуск вагонов в эксплуатацию состоится после получения всех необходимых сертификатов. Точных дат в компании не называли.

На форуме «Транспортная неделя» в Гостином дворе в Москве министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, как его оштрафовали из-за неправильной оплаты проезда на электричке — подробности и выводы из истории. Опытный автомобилист и фотокорреспондент MSK1.RU проехал по трассе М-12 из Екатеринбурга в Москву — читайте его честный отзыв.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Плацкартный вагон Полки Поезда РЖД
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
57 минут
Каждый год на подобных выставках демонстрируют новые вагоны. Интересно узнать, сколько таких вагонов было запущено в эксплуатацию за всё это время?
Гость
52 минуты
Насчёт третьих полок - очень классное изменение. А то из-за них сейчас для того, чтобы залезть на верхнюю полку или переодеться там приходится исполнять сложнейшие гимнастические упражнения.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление