В плацкартных вагонах РЖД убрали верхние полки и добавили душевые: смотрим, как будут выглядеть новые поезда — фото

На форуме «Транспорт России», который проходил в Москве, РЖД презентовали новый тип плацкартных поездов. Это вызвало бурные обсуждения в Сети, а ряд региональных медиа сообщил, что компания якобы убрала верхние полки. Пассажиры использовали их для багажа, а «зайцы» нередко залезали туда, чтобы проехать без билета.
На деле верхние третьи полки в плацкартных вагонах сохранят и даже расширят, но они станут короче в длину. Иными словами, вместо полноценной третьей полки пассажирам оставили небольшой «огрызок», куда поместится лишь один большой чемодан.
Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые места увеличатся на 10 см в длину и 4 см в ширину. За счет удлинения пассажирского салона в вагоне добавят дополнительный четырехместный отсек, что повысит его вместимость с 54 до 58 мест.
Кроме того, каждое спальное место будет оснащено индивидуальными шторками, столиками для верхних и нижних полок, персональными светильниками и розетками двух типов (USB и 220 В). В вагоне также предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина.
Как сообщили в РЖД, запуск вагонов в эксплуатацию состоится после получения всех необходимых сертификатов. Точных дат в компании не называли.
