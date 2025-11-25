«Проносится мимо»: в Минтрансе объяснили, почему автобус не заезжает на остановку в центре Ярославля

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, почему некоторые автобусы не заезжают на остановочный пункт «Кинотеатр „Родина“» на улице Советской.
На проблему обратили внимание наши читатели. По словам горожан, автобус маршрута № 56 проходит мимо остановки «Кинотеатр „Родина“», расположенной по направлению в сторону Красной площади, однако не забирает с нее пассажиров.
«Каждый раз 56-й автобус заворачивает на Советскую, но проносится мимо остановки. Почему водитель игнорирует пассажиров?» — задаются вопросом ярославцы.
К слову, с этой остановки можно уехать в сторону Ярославля-Главного на троллейбусе № 1, а также во Фрунзенский и Красноперекопский районы по Московскому проспекту на троллейбусе № 9 и автобусах № 2 и 92.
Как объяснили чиновники, все дело — в правилах дорожного движения.
«Для автобусов маршрута № 56 „Машприбор — Посёлок Прибрежный“ при выполнении левого поворота с улицы Победы на улицу Советскую совершить остановку для посадки и высадки пассажиров на указанном остановочном пункте невозможно, если в это время там находятся другие транспортные средства общественного транспорта. В целях обеспечения безопасности пассажиров, предотвращения аварийных ситуаций на данном перекрестке и избегания возможных нарушений правил дорожного движения РФ остановочный пункт не включен в параметры маршрута», — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
