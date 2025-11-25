НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт «Проносится мимо»: в Минтрансе объяснили, почему автобус не заезжает на остановку в центре Ярославля

«Проносится мимо»: в Минтрансе объяснили, почему автобус не заезжает на остановку в центре Ярославля

Транспорт не забирает пассажиров у кинотеатра «Родина»

В Минтрансе объяснили, почему автобусы проезжают мимо остановки «Кинотеатр „Родина""

В Минтрансе объяснили, почему автобусы проезжают мимо остановки «Кинотеатр „Родина""

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, почему некоторые автобусы не заезжают на остановочный пункт «Кинотеатр „Родина“» на улице Советской.

На проблему обратили внимание наши читатели. По словам горожан, автобус маршрута № 56 проходит мимо остановки «Кинотеатр „Родина“», расположенной по направлению в сторону Красной площади, однако не забирает с нее пассажиров.

«Каждый раз 56-й автобус заворачивает на Советскую, но проносится мимо остановки. Почему водитель игнорирует пассажиров?» — задаются вопросом ярославцы.

В Минтрансе объяснили, почему 56-й автобус не останавливается на остановке «Кинотеатр „Родина""

В Минтрансе объяснили, почему 56-й автобус не останавливается на остановке «Кинотеатр „Родина""

Источник:

ЯО Транспорт

К слову, с этой остановки можно уехать в сторону Ярославля-Главного на троллейбусе № 1, а также во Фрунзенский и Красноперекопский районы по Московскому проспекту на троллейбусе № 9 и автобусах № 2 и 92.

Как объяснили чиновники, все дело — в правилах дорожного движения.

«Для автобусов маршрута № 56 „Машприбор — Посёлок Прибрежный“ при выполнении левого поворота с улицы Победы на улицу Советскую совершить остановку для посадки и высадки пассажиров на указанном остановочном пункте невозможно, если в это время там находятся другие транспортные средства общественного транспорта. В целях обеспечения безопасности пассажиров, предотвращения аварийных ситуаций на данном перекрестке и избегания возможных нарушений правил дорожного движения РФ остановочный пункт не включен в параметры маршрута», — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ранее мы также рассказывали, что обозначают буквы в автобусных маршрутах.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
