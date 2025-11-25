«Проносится мимо»: в Минтрансе объяснили, почему автобус не заезжает на остановку в центре Ярославля

В Минтрансе объяснили, почему автобусы проезжают мимо остановки «Кинотеатр „Родина""

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили, почему некоторые автобусы не заезжают на остановочный пункт «Кинотеатр „Родина“» на улице Советской.

На проблему обратили внимание наши читатели. По словам горожан, автобус маршрута № 56 проходит мимо остановки «Кинотеатр „Родина“», расположенной по направлению в сторону Красной площади, однако не забирает с нее пассажиров.

«Каждый раз 56-й автобус заворачивает на Советскую, но проносится мимо остановки. Почему водитель игнорирует пассажиров?» — задаются вопросом ярославцы.