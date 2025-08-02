Транспортный алфавит: что обозначают буквы на автобусах в Ярославле

Стало известно, что обозначают буквы в автобусных маршрутах в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы задумывались, что по ярославским автобусам можно учить алфавит? В Ярославле работают несколько автобусных маршрутов, в названии которых есть буквы. Упоминаются А, Б, П, К и С. Внимательный пассажир, будь то горожанин или турист, обращая внимание на эту деталь, задается вопросов — а что означают эти буквы?

«Большой», «Средний», «Короткий»? А может «19К» — «до Красной площади», «139П» — «Пригородный», «41А» — «Актуальный»? Чтобы долго не гадать, мы направили запрос в региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Там пояснили, что же обозначают эти буквы.

Буквы А и Б

Буквами А и Б в Ярославле отмечают автобусы с одинаковыми маршрутами, но разными конечными остановками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Буквы А и Б были сделаны для обозначения маршрутов по одному направлению, но с разными конечными пунктами. Пример маршруты: 4 и 4а — основная часть маршрутов одинаковая, но конечные остановки разные. Как такового обозначения у этих букв нет», — рассказали 76.RU в Министерстве.

К примеру, автобус № 4А курсирует по праздникам, в Пасху и Радоницу, по маршруту «Богоявленская площадь — Осташинское кладбище (через улицу Промышленную)», автобус № 4Б также запускают в религиозные праздники от остановки «15 МКР» до Осташинского кладбища.

Буквы К и С

«Буква К — обозначение укороченного маршрута от основного», — добавили в пресс-службе Минтранса.

Буква К в автобусном маршруте обозначает укороченный маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Например, автобус 19 едет по кольцевому маршруту от «Химзавода „Луч“» до улицы Гудованцева, а № 19К от остановки «Улица Гудованцева» из Красноперекопского района на Красную площадь. Автобус № 22 обслуживает пассажиров по маршруту «ЯМЗ — Нижний поселок», а № 22С курсирует по маршруту от Красной площади до студенческого городка в Заволжском районе.

«Буква С — маршруты были созданы для замены уходящих в 2024–2025 годах маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Примеры: 40, 71, 84, 94 и 97», — объяснили в Минтрансе.

Буквой «С» отмечены автобусы, которые были созданы на замену маршруткам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Маршруту № 40, 71, 84, 94 и 97 ранее обслуживали частные перевозчики, свидетельства на работу которых были утверждены до транспортной реформы. Все остальные городские автобусы теперь работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот за проезд и использованием нового брендированного транспорта. До конца лета в городе прекратят работу маршрутки № 97.

Буква П

Автобусы с буквой П в номере маршрута встретить на улицах непросто. Их пускают в дни матчей «Локомотива».

«Буква П — маршруты, работающие на развозке болельщиков после игр ХК „Локомотив“», — указали в Минтрансе.

В дни матчей в «Арене-2000» в городе запускают дополнительные автобусы 32П «„Арена-2000“ — Улица Сахарова», 41П «„Арена-2000“ — Улица Индустриальная», 42П «„Арена-2000“ — ЯЗХМ», 78П «„Арена-2000“ — 15МКР».

Что обозначают буквы в маршрутах «Яавтобусов» Источник: Полина Авдошина / Городские медиа