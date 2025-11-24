Ярославцев предупредили об ухудшении погоды: чего ждать

Жителей Ярославской области предупредили о дальнейшем ухудшении погоды.
«По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы на проезжей части. Такие условия значительно усложняют движение транспорта и повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили днем 24 ноября в Госавтоинспекции Ярославской области.
В мэрии Ярославля проинформировали, что улицы и дороги в городе обрабатывают специализированными антигололедными средствами. Работа эта, по информации властей, стартовала сразу после начала осадков.
«Это позволяет предотвратить образование льда и обеспечить безопасность участников дорожного движения», — пояснили в мэрии.
В мэрии отметили, что в первую очередь внимание уделяется обработке мостов, главных дорог и пешеходных зон.
«Широкие пешеходные пространства коммунальные службы убирают с помощью спецтехники, а узкие дорожки и остановки транспорта — вручную», — добавили в городской администрации.
Власти обратились к водителям с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По информации Ярославского гидрометцентра, до конца суток 24 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем 24 ноября: -1…+4 градуса.
Ночью и днем 25 и 26 ноября прогнозируются небольшие осадки. Преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: -3…+2 градуса. Сохранится вероятность гололедицы.
Единый номер вызова экстренных служб — 112. Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции Ярославской области — (4852) 30-10-10. Телефон диспетчерской ГКУ ЯО «ЯРдорслужба» по межмуниципальным и региональным автомобильным дорогам — (4852) 90-92-52.
Напомним, утром 24 ноября из-за погоды в Ярославле образовался транспортный коллапс, в Ростове Великом произошла задержка поезда.