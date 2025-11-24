Ярославцев предупредили об ухудшении погоды: чего ждать

Жителей Ярославской области предупредили о дальнейшем ухудшении погоды.

«По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы на проезжей части. Такие условия значительно усложняют движение транспорта и повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили днем 24 ноября в Госавтоинспекции Ярославской области.

В мэрии Ярославля проинформировали, что улицы и дороги в городе обрабатывают специализированными антигололедными средствами. Работа эта, по информации властей, стартовала сразу после начала осадков.

«Это позволяет предотвратить образование льда и обеспечить безопасность участников дорожного движения», — пояснили в мэрии.

В мэрии отметили, что в первую очередь внимание уделяется обработке мостов, главных дорог и пешеходных зон.

«Широкие пешеходные пространства коммунальные службы убирают с помощью спецтехники, а узкие дорожки и остановки транспорта — вручную», — добавили в городской администрации.

Власти обратились к водителям с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По информации Ярославского гидрометцентра, до конца суток 24 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем 24 ноября: -1…+4 градуса.

Ночью и днем 25 и 26 ноября прогнозируются небольшие осадки. Преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью: -5…0 градусов, днем: -3…+2 градуса. Сохранится вероятность гололедицы.