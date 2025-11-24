В Ярославской области произошла задержка поезда: что случилось

В Ярославской области 24 ноября из-за погоды произошла задержка в движении поезда № 841 «Ласточка» (Кострома — Москва). Как сообщили в СЖД, поезд встал в 8 часов 45 минут на станции Ростов-Ярославский в Ростове Великом.

«Причиной стало обледенение контактного провода», — пояснили в СЖД.

Вынужденная остановка продлилась больше часа.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поезда», — сообщили в СЖД.