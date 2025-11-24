НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -5

3 м/c,

ю-в.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
9-балльные пробки
«Умные решения»
Кредиты ярославцев
Компании, которые создают будущее области
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Нападения в Ярославле
Грядут сокращения
Дороги и транспорт В Ярославской области произошла задержка поезда: что случилось

В Ярославской области произошла задержка поезда: что случилось

О ситуации рассказали в СЖД

321
В Ярославской области произошла задержка поезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области произошла задержка поезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области произошла задержка поезда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 24 ноября из-за погоды произошла задержка в движении поезда № 841 «Ласточка» (Кострома — Москва). Как сообщили в СЖД, поезд встал в 8 часов 45 минут на станции Ростов-Ярославский в Ростове Великом.

«Причиной стало обледенение контактного провода», — пояснили в СЖД.

Вынужденная остановка продлилась больше часа.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поезда», — сообщили в СЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, утром 24 ноября в Ярославле произошел транспортный коллапс. Причиной опять же стали погодные условия. Утром прошел ледяной дождь. Из-за этого скорость движения транспорта по дорогам снизилась, произошел ряд мелких аварий. Пробки в городе достигли 9 баллов. Подробности в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Задержка поезда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
Ещё троллейбус номер 1 задержался на 15 минут, тоже новость напишите.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление