В Ярославской области произошла задержка поезда: что случилось

В Ярославской области 24 ноября из-за погоды произошла задержка в движении поезда № 841 «Ласточка» (Кострома — Москва). Как сообщили в СЖД, поезд встал в 8 часов 45 минут на станции Ростов-Ярославский в Ростове Великом.
«Причиной стало обледенение контактного провода», — пояснили в СЖД.
Вынужденная остановка продлилась больше часа.
«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поезда», — сообщили в СЖД.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Напомним, утром 24 ноября в Ярославле произошел транспортный коллапс. Причиной опять же стали погодные условия. Утром прошел ледяной дождь. Из-за этого скорость движения транспорта по дорогам снизилась, произошел ряд мелких аварий. Пробки в городе достигли 9 баллов. Подробности в онлайн-трансляции.