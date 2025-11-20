«Задержка — 5 часов»: из-за ЧП на Урале изменили расписание поезда, следующего через Ярославль

Два поезда, курсирующих через Ярославль и Вологду, задерживаются из-за происшествия на железной дороге на границе Свердловской области и Пермского края. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, на перегоне Шамары — Кордон вечером 19 ноября горели два вагона-цистерны. Из-за крупного пожара на Урале случилась массовая задержка поездов.

«Во второй половине дня Северная железная дорога ожидает прибытия двух задержанных в Свердловской области поездов дальнего следования. Эти составы следуют специальным графиком для максимального сокращения времени опоздания», — уточнили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Прибытие поезда № 69 Чита — Москва, который следует через Ярославль, на станцию Свеча в Кировской области ожидается в 17:43. Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, который следует через Вологду, — в 18:34.

«В настоящий момент время задержки данных поездов составляет до 5 часов», — указали в пресс-службе СЖД.