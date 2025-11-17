«Простояла на остановке полчаса»: крупный проспект в Ярославле сковали пробки. Причина

На Московском проспекте растянулась пробка Источник: читательница 76.RU

Утром 17 ноября Московский проспект в Ярославле погряз в пробке. Автомобилисты опаздывали на работу, а пассажиры общественного транспорта жаловались, что не могли дождаться своих автобусов.

«Полчаса на остановке простояла. Ждала хоть какой-нибудь транспорт в сторону своей работы. Приехал автобус № 13, но он был переполнен, туда физически попасть было невозможно. Пришлось мерзнуть, пока не подъехал 56-й», — рассказала читательница 76.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Московском проспекте от улицы Гоголя до поворота на Песочную улицу. Неподалеку оттуда произошла авария, которая, по словам водителей, и стала причиной утреннего затора.

На Московском проспекте растянулась длинная пробка Источник: «Яндекс Карты»

Также заторы образовались на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и улице Вишняки. В целом «Яндекс.Карты» оценивает дорожные заторы в Ярославле на пять баллов. По данным агрегатора, движение в остальных районах города и центре свободно.