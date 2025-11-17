НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дороги и транспорт «Простояла на остановке полчаса»: крупный проспект в Ярославле сковали пробки. Причина

«Простояла на остановке полчаса»: крупный проспект в Ярославле сковали пробки. Причина

Жители Фрунзенского и Красноперекопского районов столкнулись с заторами

1 121
На Московском проспекте растянулась пробка | Источник: читательница 76.RUНа Московском проспекте растянулась пробка | Источник: читательница 76.RU

На Московском проспекте растянулась пробка

Источник:

читательница 76.RU

Утром 17 ноября Московский проспект в Ярославле погряз в пробке. Автомобилисты опаздывали на работу, а пассажиры общественного транспорта жаловались, что не могли дождаться своих автобусов.

«Полчаса на остановке простояла. Ждала хоть какой-нибудь транспорт в сторону своей работы. Приехал автобус № 13, но он был переполнен, туда физически попасть было невозможно. Пришлось мерзнуть, пока не подъехал 56-й», — рассказала читательница 76.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Московском проспекте от улицы Гоголя до поворота на Песочную улицу. Неподалеку оттуда произошла авария, которая, по словам водителей, и стала причиной утреннего затора.

На Московском проспекте растянулась длинная пробка | Источник: «Яндекс Карты»На Московском проспекте растянулась длинная пробка | Источник: «Яндекс Карты»

На Московском проспекте растянулась длинная пробка

Источник:

«Яндекс Карты»

Также заторы образовались на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и улице Вишняки. В целом «Яндекс.Карты» оценивает дорожные заторы в Ярославле на пять баллов. По данным агрегатора, движение в остальных районах города и центре свободно.

Вечером пятницы, 14 ноября Ярославль сковали 10-балльные пробки. Мы показывали, что происходило на улицах города.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
12
Гость
40 минут
правильно писать "Московский проспект в Ярославле традиционно погряз в пробке" Мэрия и область, вы и дальше не требуйте от застройщиков строить дороги в новые районы и выдавайте разрешения направо и налево! Больше точечной застройки сажайте на старые сети и дороги! Нечего тянуть с всеобщим городским коллапсом! Ровная дорога - роскошь, стандарт - Московский проспект с колейностью на полколеса! Чем хуже тем лучше!
Гость
58 минут
Не верю. Не может быть.
